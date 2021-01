Lucas Veríssimo assina contrato com o Benfica

Negociado por 6,5 milhões de euros, zagueiro do Santos é esperado em Portugal depois da Copa Libertadores

Lucas Veríssimo enfim teve a liberação do para fechar com o . A Goal apurou que o zagueiro assinou no início desta segunda-feira um contrato válido por cinco temporadas com os encarnados.

Com a ideia de anunciar um “princípio de acordo” já nesta terça-feira, o clube português espera a chegada do jogador a Lisboa para realizar os habituais exames médicos, o que vai acontecer somente depois da participação do na .

Para fechar a negociação com o clube da Baixada Santista, o Benfica aceitou desembolsar 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões) pelo defensor, num pagamento em três parcelas - a primeira à vista.