Longe do Barcelona, Suárez faz mais gols de falta do que Messi

Argentina e Uruguai empataram em 2 a 2 e os jogadores do clube catalão tiveram destaque

Ficou tudo igual no clássico disputado entre e , nesta segunda-feira (18). Companheiros de ataque no e amigos na vida privada, Lionel Messi e Luis Suárez foram decisivos na construção do resultado.

Ambos começaram com assistência e finalizaram com gols nos 2 a 2, no amistoso disputado em Jerusalém. Suárez serviu Cavani ainda no primeiro tempo e, já na segunda etapa, Messi cobrou falta na cabeça de Aguero, que empatou.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O argentino salvaria, nos acréscimos, a Albiceleste de sua primeira derrota pós- ao converter cobrança de pênalti. Antes, Luis Suárez parecia estar perto de encaminhar sua primeira vitória sobre o amigo ao anotar um belo gol de falta.

Gols de falta tem sido artigo raro no cotidiano do uruguaio como jogador do Barcelona, uma vez que Messi é, com todos os méritos, o cobrador oficial e está quebrando recordes neste fundamento.

Mais artigos abaixo

Pelo clube catalão, o último gol de falta feito por Suárez foi em 2016, em jogo contra o . Neste ano, o camisa 9 teve apenas quatro tentativas pelo Barça e não estufou as redes. Um contraste com os quatro tentos de Messi na atual temporada de clubes.

Mas na seleção, longe do amigo, Suárez fez mais gols de falta em 2019. O uruguaio de 32 anos converteu duas de cinco cobranças somando amistosos de 2019 e a Copa América. Lionel Messi arriscou 16 e não teve sucesso pela Albiceleste neste ano.

2019 (Barça + seleção) Tentativas Gols de falta Messi 61 8 Suárez 9 2

Números: Opta Sports



Somando as tentativas de ambos, por clube e seleções, em 2019, o aproveitamento de Suárez também é melhor: converte 22% das batidas (dois gols em nove tentativas) em comparação a 13% do argentino (que arriscou 61 vezes e fez oito gols).