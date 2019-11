Messi tem, sozinho, mais gols de falta do que todos os times do Brasileirão

O argentino fez o seu primeiro hat-trick desta temporada e decidiu na vitória por 4 a 1 do Barcelona sobre o Celta

Lionel Messi está cada vez melhor nas cobranças de falta. Neste sábado (09), o argentino acertou com perícia invejável duas finalizações deste tipo e decidiu praticamente sozinho a vitória por 4 a 1 sobre o Celta de Vigo, resultado que recoloca o na liderança de após 13 rodadas de disputa: com 12 jogos, os catalães igualaram os 25 pontos do , mas levam a melhor nos critérios de desempate.

O Barcelona saiu na frente em pênalti convertido pelo camisa 10, mas sofreu o empate na sequência. Foi por causa deste cenário que os belíssimos gols de falta foram tão decisivos na vitória da equipe treinada por Ernesto Valverde. Busquets, já na reta final, transformou a vitória em goleada.

✅ Gol de pênalti

✅ Golaço de falta

✅ Golaço de falta



⚽️⚽️⚽️ Hat-trick do melhor do mundo de bola parada! 🔥

🤩👑🐐 pic.twitter.com/dNecRqwKhF — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) November 9, 2019

Na atual temporada, Messi já fez quatro gols através de cobranças de falta. Nenhum jogador dos principais campeonatos da Europa tem mais – ao longo de sua carreira já são 51. E fazendo um exercício esdrúxulo de comparação, nenhum dos 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro em 2019 conseguiram fazer mais.

(3) e (2) são os que mais vezes comemoraram gols de falta neste Brasileirão. Todos os outros 18 times fizeram, cada, um gol apenas.

A superioridade não é apenas em relação aos times brasileiros. Segundo dados da Opta Sports, nos últimos dez anos Messi fez 45 gols de falta. Apenas Barcelona, obviamente, e Real Madrid (51) fizeram mais gols do que o argentino, considerando clubes das cinco principais praças futebolísticas da Europa – , , , e .