Londrina x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Times se enfrentam neste sábado (8), pela 34ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Londrina recebe o Grêmio neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B . O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Na oitava posição com 46 pontos, o Londrina ainda sonha com o acesso e, para isso, conta com o apoio de sua torcida. Leandrinho e Matheus Nogueira, machucados, são os desfalques.

"Todos nós sabemos da importância do jogo. Ainda existe matematicamente a possibilidade. Eu vejo alguns confrontos, e nós precisamos diminuir essa margem. Jogo a jogo, pensar nas dificuldades do jogo e pedir o apoio, a colaboração, o incentivo. Eles precisam, os atletas precisam do apoio do torcedor", disse o técnico Adilson Batista.

Já o Grêmio vem de vitória na última rodada e abriu na vice-liderança, com 56 pontos. O Tricolor não possui desfalques confirmados para o duelo, mas o técnico Renato Gaúcho pode promover mudanças em seus onze iniciais.

Prováveis escalações

Escalação do provável LONDRINA: Matheus Albino; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca, Emerson Souza (Pedro Cacho) e Gegê; Danilo Peu e Douglas Coutinho.

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edilson, Geromel, Kannemann (Bruno Alves) e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Biel, Guilherme (Thaciano) e Diego Souza.

Desfalques

Londrina

Leandrinho e Matheus Nogueira, lesionados, desfalcam os mandantes.

Grêmio

Jhonata Robert, que rompeu o ligamento cruzado anterior, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: estádio do Café, Londrina - PR

• Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Pires e Leone Carvalho Rocha (assistentes), Lucas Paulo Torezin (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)