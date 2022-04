Liverpool x Villarreal: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League 21/22

O Liverpool recebe o Villarreal na tarde desta quarta-feira (27), no Anfield, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

Os Reds querem confirmar o favoritismo do confronto, enquanto o Villarreal quer continuar sendo a grata surpresa da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Liverpool tem praticamente todo o elenco à disposição para o jogo desta quarta. A única dúvida no time é Firmino, com problema no pé.

O zagueiro artilheiro Konate deve aparecer mais uma vez entre os titulares, assim como Henderson e Luis Diaz.

Do outro lado, o Villarreal segue sem poder contar co Alberto Moreno, Yeremi Pino e Gerard Moreno, lesionados.

No entanto, Coquelin está recuperado e volta aos onze de Emery, que deve manter Chukwueze e Trigueros no setor ofensivo.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

Possível escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Chukwueze, Danjuma.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

sem desfalques confirmados.

VILLARREAL:

Alberto Moreno, Gerard Moreno e Yeremi Pino: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool e Real Madrid será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet, - clique AQUI e veja como acessar o serviço UOL Play nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.