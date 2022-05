Liverpool x Real Madrid: escalação, desfalques e mais do jogo da final da Champions League 21/22

Jogo da grande final da Champions League acontece às 16h (de Brasília); confira o serviço do jogo deste sábado (28)

Faltam poucas horas para Liverpool e Real Madrid se enfrentarem pela grande decisão da Champions League, neste sábado (28), às 16h (de Brasília), em Paris.

Os Reds querem mais um troféu para a sua temporada, enquanto os Merengues querem ampliar ainda mais a sua galeria de "orelhudas".

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Liverpool tem praticamente todo o elenco à disposição para a finalíssima deste sábado.

A maior dúvida de Jurgen Klopp é Thiago Alcantara, que tem problema físico, mas que foi relacionado pelo treinador. Por outro lado, Van Dijk, Salah e Fabinho estão recuperados e iniciam entre os titulares.

Em entrevista coletiva, o técnico dos Reds jogou o favoritismo e a pressão para o rival.

"Se você olhar a história do clube, a experiência do time, o jeito que o Real Madrid virou todos os jogos, o favorito é o Real Madrid. Mas sabemos que estamos no mesmo nível, precisamos jogar como sabemos jogar, sermos nós mesmos nessa partida. Essa é a minha maior preocupação. Precisamos fazer o que sabemos fazer. Mas é claro que os jogadores do Real Madrid estão em um nível muito alto, e uma parte importante do futebol é estar confiante. Se estivermos no melhor do nosso jogo, é muito difícil jogar contra nós. Minha única preocupação no momento é fazer isso", disse.

O Real Madrid, por sua vez, também não tem problemas para entrar em campo em Paris.

Alaba tinha uma lesão, mas se recuperou, treinou durante a semana e vai para o jogo, assim como os experientes Kroos, Modric, além do artilheiro Benzema.

"Sabemos muito bem a exigência que tem esse clube, a história que tem esse clube, chegar aqui para nós é muito importante. Nossa temporada foi muito boa, demos o máximo e tentaremos tudo. O ambiente está bem tranquilo, essa equipe lida muito bem com esse tipo de partida. Os veteranos ajudam os jovens a ter um ambiente mais tranquilo e mais confiança", afirmou Carlo Ancelotti.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (Matip) e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago (Keita); Mané, Salah e Luis Díaz (Diogo Jota).

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Vinícius Júnior, Rodrygo (Valverde) e Benzema.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

sem desfalques confirmados.

REAL MADRID:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool e Real Madrid será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.