Liverpool perde invencibilidade na Premier League e rivais não perdoam; veja as reações

Reds perdem por 3x0 para o Watford e não podem mais chegar ao título invicto; sobrou até para o Flamengo pela derrota no Mundial de Clubes

Na tarde deste sábado (29), o finalmente foi derrotado na Premier League. E a derrota veio em uma das partidas menos esperadas, contra o , que ocupava a vice-lanterna da competição. E para piorar a situação, o placar ainda foi elástico, 3x0 para os donos da casa. Os gols foram marcados por Sarr, duas vezes, e Deeney.

A derrota acabou com a invencibilidade de 27 jogos dos Reds na temporada atual da liga inglesa e com as esperanças da equipe de se equiparar ao de Henry, da temporada 2003/04, único campeão invicto da competição. Como não podia ser diferente, os torcedores foram às redes sociais e não perdoaram.

Mas as brincadeiras não pararam por aí. Sobrou até para o , que perdeu a final do para o time inglês, por 1x0.

NUNCA SERÃO!!! JAMAIS SERÃO!!!!



IS YOURS GOLD???? @LFC



POR FAVOR, PAREM DE COMPARAR ESSE LIVERPOOL COM O NOSSO ARSENAL INVINCIBLES, TEM UMA DIFERENÇA CRUCIAL: GANHAMOS INVICTOS!!#U49 #Invincibles #Arsenal pic.twitter.com/ytf3NQCEIr — Arsenal (@Arsenal_Brasil) February 29, 2020

Torcedores do Liverpool após a derrota para o Watford e o fim da chance de ser campeão invicto da Premier League... pic.twitter.com/qd0syxgoQM — De Sola (@desolaoficial) February 29, 2020

Watford 3 x 0 Liverpool



Liverpool 1 x 0 Flamengo



Watford>>>>Flamengo — Virgil Van Deus (@VirgilVanDeus) February 29, 2020

Liverpool 1 x 0 Flamengo

Watford 3 x 0 Liverpool



ou seja,



Watford melhor time do mundo sobrando. — Ramon Louzada (@LouzadaRamon) February 29, 2020