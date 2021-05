Liga dos Campeões 2021/22: times, sorteio, jogos, estádio da final e mais sobre a próxima edição

Veja tudo sobre a próxima edição da maior competição de clubes da Europa

Com o fim de praticamente todos os campeonatos nacionais na Europa, já sabemos quais serão os times participantes da Liga dos Campeões 2021/22 , desde as equipes que já estão na fase de grupos, até as classificadas para a fase preliminar do torneio.

Times como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Bayern de Munique, Juventus, Inter de Milão, PSG e Ajax vão para sua "enésima" participação na fase de grupos, enquanto outros como Milan, Sporting e Wolfsburg estão de volta após algumas temporadas fora da Champions.

E a fase preliminar também contará com equipes tradicionais, como o Rangers, o Benfica (bicampeão da Europa) , o Monaco (semifinalista em 2016-17), o Celtic (campeão em 1966-67), o Estrela Vermelha (campeão em 1990-91) e o PSV (campeão em 1987-88). Assim, todos os sinais apontam para uma verdade absoluta: teremos outra grande edição da Liga dos Campeões.

Confira tudo sobre a Champions League 2021/22, com times participantes, datas do sorteio e dos jogos, bem como onde será disputada a final.

Quais times se classificaram para a Liga dos Campeões da Uefa 2021/22?

O Manchester City é um dos classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa 2021/22 (FOTO: Getty Images)

Os seguintes times estão classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa 2021/22:

Espanha

Atlético de Madrid (1º colocado)

Real Madrid (2º colocado)

Barcelona (3º colocado)

Sevilla (4º colocado)

Inglaterra

Manchester City (1º colocado)

Manchester United (2º colocado)

Liverpool (3º colocado)

Chelsea (4º colocado)

Alemanha

Bayern de Munique (1º colocado)

RB Leipzig (2º colocado)

Borussia Dortmund (3º colocado)

Wolfsburg (4º colocado)

Itália

Internazionale (1º colocado)

Milan (2º colocado)

Atalanta (3º colocado)

Juventus (4º colocado)

França (fase de grupos)

Lille (1º colocado)

PSG (2º colocado)

Portugal (fase de grupos)

Sporting (1º colocado)

Porto (2º colocado)

Outros países (fase de grupos)

Zenit (campeão russo)

Club Brugge (campeão belga)

Dínamo de Kiev (campeão ucraniano)

Ajax (campeão holandês)

Besiktas (campeão turco)

Caso o Manchester United vença a Liga Europa nesta quarta-feira (26) , se classificará como cabeça de chave e abrirá uma vaga na fase de grupos para o Monaco , terceiro colocado da Ligue 1. Caso o Villarreal vença a Liga Europa, se classificará como cabeça de chave e será o quinto espanhol na fase de grupos do torneio.

Os seguintes times estão classificados para a fase preliminar da Liga dos Campeões da Uefa 2021-22:

Rodada preliminar

Prishtina (campeão kosovar)

Havnar Bóltfelag (campeão feroico)

Inter Club d’Escaldes (campeão andorrano)

Folgore (campeão são-marinhense)

Primeira fase de qualificação

Dínamo Zagreb (campeão croata)

Malmö (campeão sueco)

FK Bodø/Glimt (campeão norueguês)

Kairat Futbol Kluby (campeão cazaque)

Neftçi Baku (campeão azerbaijano)

FC Shakhtyor Salihorsk (campeão bielorusso)

Ludogorets (campeão búlgaro)

Cluj (campeão romeno)

Légia Varsóvia (campeão polonês)

Slovan Bratislava (campeão eslovaco)

Mura (campeão esloveno)

Ferencváros (campeão húngaro)

Žalgiris Vilnius (campeão lituano)

Riga (campeão letão)

FK Shkëndija (campeão macedônio)

Borak Banja Luka (campeão bósnio)

Sheriff Tiraspol (campeão moldavo)

Shamrock Rovers (campeão irlandês)

Helsingin Jalkapalloklubi (campeão finlandês)

Dinamo Tbilisi (campeão georgiano)

Hamrun Spartans (campeão maltês)

Valur (campeão islandês)

Connah’s Quay (campeão galês)

Linfield (campeão norte-irlandês)

Lincoln Red Imps (campeão gibraltino)

Budućnost Podgorica (campeão montenegrino)

Flora Tallinn (campeao estoniano)

Segunda fase de qualificação

Caminho dos campeões

Omonia (campeão cipriota)

Young Boys (campeão suíço)

Olympiakos (campeão grego)

Estrela Vermelha (campeão sérvio)

Caminho da liga

PSV (2º colocado holandês)

Galatasaray (2º colocado turco)

Rapid Wien (2º colocado austríaco)

Midtjylland (2º colocado dinamarquês)

Celtic (2º colocado escocês)

Sparta Praga (2º colocado chéquio)

Terceira rodada de qualificação

Caminho dos campeões

Rangers (campeão escocês)

Slavia Praga (campeão chéquio)

Caminho da liga

Monaco (3º colocado francês)

Benfica (3º colocado português)

Spartak Moscow (2º colocado russo)

Genk (2º colocado belga)

Shakhtar (2º colocado ucraniano)

Rodada de play-off

Caminho dos campeões

RB Salzburg (campeão austríaco)

Brondby (campeão dinamarquês)

Caso o United seja campeão da Liga Europa, o Monaco entra direto na fase de grupos, enquanto PSV e Galatasaray entram direto na terceira rodada de qualificação.

Quando é o sorteio da Liga dos Campeões 2021/22?

A taça da Liga dos Campeões da Uefa (FOTO: Getty Images)

Por mais que ainda não estejam definidos todos os classificados para a Liga dos Campeões 2021/22, já sabemos as datas de todos os sorteios da competição, seja das etapas qualificatórias, da fase de grupos ou do mata-mata. Confira:

FASE ETAPA DATA DO SORTEIO Qualificatória Rodada preliminar 8 de junho de 2021 Qualificatória Primeira fase de qualificação 15 de junho de 2021 Qualificatória Segunda fase de qualificação 16 de junho de 2021 Qualificatória Terceira fase de qualificação 19 de julho de 2021 Qualificatória Play-offs 2 de agosto de 2021 Fase de grupos Fase de grupos 26 de agosto de 2021 Mata-mata Oitavas de final 13 de dezembro de 2021 Mata-mata Quartas de final 18 de março de 2022 Mata-mata Semifinais 18 de março de 2022 Mata-mata Final 18 de março de 2022

Quando serão os jogos da Liga dos Campeões da Uefa 2021/22?

Messi e Mbappé em ação pela Liga dos Campeões da Uefa 2020/21 (FOTO: Getty Images)

Também já temos definidas as datas dos jogos de todas as fases da Liga dos Campeões da Uefa 2021/22, desde a rodada preliminar até a grande final. Confira na tabela:

FASE ETAPA DATA DOS JOGOS DE IDA DATA DOS JOGOS DE VOLTA Qualificatória Rodada preliminar 22 de junho de 2021 25 de junho de 2021 Qualificatória Primeira fase de qualificação 6 e 7 de julho de 2021 13 e 14 de julho de 2021 Qualificatória Segunda fase de qualificação 20 e 21 de julho de 2021 27 e 28 de julho de 2021 Qualificatória Terceira fase de qualificação 3 e 4 de agosto de 2021 10 de agosto de 2021 Qualificatória Play-offs 17 e 18 de agosto de 2021 24 e 25 de agosto de 2021 Fase de grupos Rodada 1 14 e 15 de setembro de 2021 Fase de grupos Rodada 2 28 e 29 de setembro de 2021 Fase de grupos Rodada 3 19 e 20 de outubro de 2021 Fase de grupos Rodada 4 2 e 3 de novembro de 2021 Fase de grupos Rodada 5 23 e 24 de novembro de 2021 Fase de grupos Rodada 6 7 e 8 de dezembro de 2021 Mata-mata Oitavas de final 15 e 16 de fevereiro de 2022 - 22 e 23 de fevereiro de 2022 8 e 9 de março de 2022 - 15 e 16 de março de 2022 Mata-mata Quartas de final 5 e 6 de abril de 2022 12 e 13 de abril de 2022 Mata-mata Semifinais 26 e 27 de abril de 2022 3 e 4 de maio de 2022 Mata-mata Final 28 de maio de 2022

Onde será a final da Liga dos Campeões 2021/22?

O estádio Krestovsky, em São Petersburgo, será o palco da final (FOTO: Buda Mendes/Getty Images)

A final da Liga dos Campeões 2021/22 será disputada no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia . Originalmente, ela seria disputada na Allianz Arena, em Munique, mas com a pandemia do coronavírus Covid-19 mudando a data das competições, a final na Alemanha foi adiada para 2022/23.

