Quais times estão classificados para a Champions League 2021-22?

Confira os times que já estão classificados para a principal competição europeia

A temporada 2020-21 do futebol europeu está muito próxima do fim. Enquanto alguns campeonatos encerraram os seus jogos no útimo sábado (28), países como França e Itália fecham as cortinas neste domingo (23), e decidem os classificados para a Champions League 2021/22. No próximo dia 29, inclusive, Manchester City x Chelsea fazem a grande final da UCL 2020/21.

Confira abaixo as principais informções da Champions League 2021/22

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO PARA A LIGA DOS CAMPEÕES 2021/22?

Espanha

Atlético de Madrid

Barcelona

Real Madrid

Sevilla

Inglaterra

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Chelsea

Alemanha

Bayern de Munique

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Wolfsburg

Itália

Internazionale

Atalanta

*Napoli, Milan e Juventus brigam pelas duas últimas vagas restantes.

Portugal

Porto

Sporting

Benfica

Outros países

Zenit

Brugge

Dínamo de Kiev

Ajax

Besiktas

Campeão da Liga dos Campeões 2012-21: Manchester City e Chelsea fazem a final da UCL no próximo dia 29. Logo, quem vencer abre mais uma vaga na fase de grupos da Premier League. Manchester United, caso vença a Liga Europa nesta quarta-feira (26), libera um lugar direto ao terceiro da Ligue 1.

Rodada Preliminar

Prishtina

Havnar Bóltfelag

Inter Club d’Escaldes

Primeira rodada de qualificação

Olympiakos

Estrela Vermelha

Dínamo Zagreb

Malmö

FK Bodø/Glimt

Kairat Futbol Kluby

FC Shakhtyor Salihorsk

Ludogorets

Légia Varsóvia

Slovan Bratislava

Ferencváros

Žalgiris Vilnius

Riga

FK Shkëndija

Sheriff Tiraspol

Shamrock Rovers

Helsingin Jalkapalloklubi

Dinamo Tbilisi

Hamrun Spartans

Valur

Connah’s Quay

Budućnost Podgorica

Flora Tallinn

Segunda rodada de qualificação

Slavia Praga

Omonia

Young Boys

PSV

Galatasaray

Celtic

Terceira rodada de qualificação

Rangers

Benfica

Spartak Moscou

Shakhtar Donetsk

QUAIS SÃO AS DATAS DA CHAMPIONS LEAGUE 2021/22?

A edição 2021-22 está prevista para começar de forma oficial no próximo dia 8 de junho, com sorteio da rodada Preliminar.

Fase de grupos: 14 de setembro / 8 de dezembro

Oitavas de final: 15 de fevereiro / 16 de março

Quartas de final: 5 de abril / 13 de abril

Semifinais: 26 de abril / 4 de maio

Final: 28 de maio

Inicialmente, a decisão está marcada para o Estádio São Petersburgo, na Rússia. O país deveria receber a final da temporada 2020/21, mas houve mudança por conta da Covid-19.