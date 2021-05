Final da Liga Europa 2020/21: quando é, horário, onde assistir e mais da decisão

Villarreal e Manchester United vão decidir a Europa League, em maio; veja tudo sobre a decisão

A grande final da Liga Europa 2020/21 já está definida. Villarreal e Manchester United vão se enfrentar, em jogo único, em busca do título da competição da Uefa. Os espanhóis, na semifinal, passaram pelo Arsenal, com um placar agregado de 2 a 1, enquanto os ingleses fizeram dois grandes jogos contra a Roma, com 8 a 5 no agregado.

A grande decisão será disputada no dia 26 de maio, em jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

Veja a data, o horário, a premiação e onde assistir à final da Liga Europa!

Final da Liga Europa 2020/21: data e local da partida

JOGO Villarreal x Manchester United DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL Gdansk Stadium - Gdansk, POL HORÁRIO a definir

Villarreal e Manchester United vão viajar à Polônia para a final da Liga Europa, que será disputada no Gdansk Stadium, que leva o nome da cidade em que está localizado.

De acordo com um soretio realizado previamente, o time espanhol vai ser o mandante do jogo, enquanto os ingleses vão atuar como visitantes.

Inicialmente, a final do ano passado é que seria disputada em Gdansk, mas com a pandemia do coronavírus Covid-19, a Uefa decidiu realizar a reta final da Liga Europa 2019-20 como um torneio de tiro curto e sede fixa na Alemanha, adiando a final na Polônia para esta temporada.

As autoridades locais permitiram que o estádio receba torcedores, desde que não ultrapasse 25% da capacidade, ou 9.500 pessoas.

Como foram as semifinais da Liga Europa 2020/21?

O Manchester United passou pela Roma, mesmo perdendo o segundo jogo por 3 a 2, já que o placar do jogo de ida foi um elástico 6 a 2. Do outro lado da chave, o Villarreal bateu o Arsenal na semifinal, impedindo que, assim como na Liga dos Campeões, a Liga Europa tivesse uma final inglesa. O jogo de ida, na Espanha, venceu por 3 a 2, que garantiu a classificação mesmo com o 0 a 0 na volta.

Veja os placares atuais das semifinais da Europa League:

Manchester United 8 x 5 Roma (agregado)

x 5 Roma (agregado) Villarreal 2 x 1 Arsenal (agregado)

Quais foram as campanhas dos finalistas na Liga Europa 2020/21?

VILLARREAL

JOGO FASE DATA GOLS Villarreal 5 x 3 Sivasspor Grupo I 22 de outubro de 2020 Kubo, Bacca, Foyth e Alcácer; Kayode, Yatabaré e Gradel Qarabag 1 x 3 Villarreal Grupo I 29 de outubro de 2020 Kwabena; Pino e Alcácer (2) Villarreal 4 x 0 Maccabi Tel Aviv Grupo I 4 de novembro de 2020 Bacca (2), Baena e Niño Maccabi Tel Aviv 1 x 1 Villarreal Grupo I 65 de novembro de 2020 Pesic; Baena Sivasspor 0 x 1 Villarreal Grupo I 3 de dezembro de 2020 Chukwueze Villarreal 3 x 0 Qarabag Grupo I 10 de dezembro de 2020 W.O. RB Salzburg 0 x 2 Villarreal Segunda fase 18 de fevereiro de 2021 Alcácer e Niño Villarreal 2 x 1 RB Salzburg Segunda fase 25 de fevereiro de 2021 Moreno (2); Berisha Dínamo Kiev 0 x 2 Villarreal Oitavas de final 11 de março de 2021 Torres e Albiol Villarreal 2 x 0 Dínamo de Kiev Oitavas de final 18 de março de 2021 Moreno (2) Dínamo Zagreb 0 x 1 Villarreal Quartas de final 8 de abril de 2021 Moreno Villarreal 2 x 1 Dínamo Zagreb Quartas de final 15 de abril de 2021 Alcácer e Moreno; Orsic Villarreal 2 x 1 Arsenal Semifinais 29 de abril de 2021 Trigueros e Albiol; Pépé Arsenal 0 x 0 Villarreal Semifinais 6 de maio de 2021 -

MANCHESTER UNITED

O Manchester United disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, ficando em 3º lugar no Grupo H, no qual se classificaram ao mata-mata da Champions PSG e RB Leipzig, United foi para a Europa League e Istanbul Basaksehir foi eliminado.

JOGO FASE DATA GOLS Manchester United 1 x 2 PSG (UCL) Grupo H 20 de outubro de 2020 Martial (contra); Bruno Fernandes e Rashford Manchester United 5 x 0 RB Leipzig (UCL) Grupo H 28 de outubro de 2020 Greenwood, Rashford (3) e Martial Istanbul Basaksehir 2 x 1 Manchester United (UCL) Grupo H 4 de novembro de 2020 Demba Ba e Visca; Martial Manchester United 4 x 1 Istanbul Basaksehir (UCL) Grupo H 24 de novembro de 2020 Bruno Fernandes (2), Rashford e James; Turuç Manchester United 1 x 3 PSG (UCL) Grupo H 2 de dezembro de 2020 Rashford; Neymar (2) e Marquinhos RB Leipzig 3 x 2 Manchester United (UCL) Grupo H 8 de dezembro de 2020 Tasende, Haidara e Kluivert; Bruno Fernandes e Konaté (contra) Real Sociedad 0 x 4 Manchester United Segunda fase 18 de dezembro de 2020 Bruno Fernandes (2), Rashford e James Manchester United 0 x 0 Real Sociedad Segunda fase 25 de fevereiro de 2021 - Manchester United 1 x 1 Milan Oitavas de final 11 de março de 2021 Diallo; Kjaer Milan 0 x 1 Manchester United Oitavas de final 18 de março de 2021 Pogba Granada 0 x 2 Manchester United Quartas de final 8 de abril de 2021 Rashford e Bruno Fernandes Manchester United 2 x 0 Granada Quartas de final 15 de abril de 2021 Cavani e Vallejo (contra) Manchester United 6 x 2 Roma Semifinais 29 de abril de 2021 Bruno Fernandes (2), Cavani (2), Pogba e Greenwood; Pellegrini e Dzeko Roma 3 x 2 Manchester United Semifinais 6 de maio de 2021 Dzeko, Cristante e Telles (contra); Cavani (2)

Qual é a premiação para quem sair com o título da Liga Europa 2020/21?

O time que for campeão da Liga Europa 2020-21 sairá com um troféu de 15kg e mais 40 medalhas para serem distribuidas aos jogadores. Já o valor em dinehiro ainda não foi divulgado, mas, para se ter como base, na temporada 2019/20, a premiação do campeão foi de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões), enquanto para o vice-campeão foi de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões).

Onde assistir à final da Liga Europa 2020/21?

A final da Europa League terá transmissão, como de costume, pelos caais do Grupo Disney. A Fox Sports é quem vai fazer a transmissão ao vivo do jogo.

