“Licenças e alvarás não têm a ver com o acidente”, diz CEO do Flamengo

Em pronunciamento neste sábado (09), Reinaldo Belotti garantiu que as instalações no Ninho do Urubu eram uma referência nacional

Um dia após a tragédia que matou dez adolescentes no CT Ninho do Urubu, o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, fez um pronunciamento na sede social do clube, na Gávea. Em cerca de meia hora, o dirigente garantiu que a prioridade no momento é dar apoio irrestrito aos familiares das vítimas - neste mesmo sábado, o presidente Rodolfo Landim conversou individualmente com cada família. Ao citar a informação de falta de alvará para funcionamento, Belotti garantiu que isso não teve nada a ver com o acidente.

“Gostaria de falar do que mais investimos desde que o acidente ocorreu, que é atender os familiares das vítimas", afirmou. "Não medimos esforços para atender os familiares. Trouxemos para o Rio, providenciamos transporte, psicólogos e assistentes sociais".

"Sobre multas, licenças, alvarás... isso não tem nada a ver com o acidente. Temos providências a tomar para o CT ser legalizado. Estamos trabalhando para isso Precisávamos de nove certificados. Já temos oito. Estamos trabalhando com os bombeiros".

Reinaldo Belotti: “Fizemos uma manutenção em todos os sistemas de ar condicionado. Tivemos quase um furacão no Rio, apesar das instalações do CT terem sido pouco atingidas a região foi muito atingida. Da noite de quinta até sexta-feira aconteceram muitos picos de energia” pic.twitter.com/U2OvhQe7kq — Raisa Simplicio (@simpraisa) 9 de fevereiro de 2019

O CEO rubro-negro relembrou que até mesmo a Seleção olímpica utilizou as instalações durante os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e garantiu que os contêineres não eram nenhum ‘puxadinho’. Antes do pronunciamento, a imprensa presente ao local teve acesso a três documentos: Certidão Anual de Regularidade e certificado (ambos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente), além do certificado de clube formador emitido pela CBF.

"Foi aprovado pelo conselho da criança e do adolescente, que nos deu certificado. Ferj e CBF nos deram certificado de formadores. Tínhamos que manter alojamentos adequados, alimentação, higiene, segurança, salubridade... Ou seja, é porque tudo foi atingido", afirmou.

"Aconteceu um acidente trágico. Não foi por falta de prevenção e cuidados do Flamengo. Eles são nosso maior ativo. Tivemos todo o cuidado. Não poupamos esforços. Foi uma sucessão de eventos após um dia catastrófico para o Rio de Janeiro".