Crivella: Flamengo não observou notificações da Prefeitura

A Prefeitura emitiu uma nova nota e prometeu fiscalizar também os CT’s de Vasco e Fluminense

O Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, lamentou em vídeo publicado na noite desta sexta-feira (08) a tragédia ocorrida no CT do Flamengo, mas afirmou que o clube carioca não observou notificações enviadas.

“A Prefeitura do Rio de Janeiro, como todos os cariocas, lamenta profundamente a morte dos jovens atletas no CT do Flamengo. A Prefeitura também lamenta que as notificações não tenham sido observadas. A Prefeitura continuará fiscalizando para evitar que tragédias como essa se repitam na cidade do Rio de Janeiro”, afirmou em vídeo.

Em nova nota, a Prefeitura também destacou que a área de alojamento atingida pelo incêndio não consta no último projeto aprovado para a área e que o Flamengo não fez nenhum pedido de licenciamento daquela área para ser utilizada como dormitório.

Sobre o processo de licenciamento dos Centros de Treinamento, a Prefeitura vem a público prestar os alguns esclarecimentos

Além de abrir um processo de investigação para apurar as responsabilidades no incêndio desta sexta, a Prefeitura alertou que os CT’s de Vasco e Fluminense não possuem alvará para suas unidades e passarão por fiscalizações.

Confira a nota na íntegra

Sobre o processo de licenciamento dos Centros de Treinamento, a Prefeitura vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

I) CT Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu:

1) No setor de edificações, na área de urbanismo, a atual licença do CT tem validade até 08/03/2019;

2) A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, em 05/04/18, como edificada. Em nenhum pedido feito pelo Flamengo existe a presença de um alojamento na área em questão;

3) No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento de veículos e não como um alojamento;

4) Não há registros de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios;

5) Na área de Alvará de Funcionamento, há registro de pedido em setembro de 2017. A consulta prévia foi deferida e foram solicitados os documentos necessários para a obtenção do alvará de licença para estabelecimento;

6) O certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros não foi apresentado, portanto, o alvará não foi concedido;

7) Por estar em funcionamento sem o devido alvará foram lavrados quase 30 autos de infração;

8) Além disso, foi emitido edital de interdição em 20/10/17;

9) Diante de tudo acima listado, a Prefeitura vai determinar a abertura de um processo de investigação para apurar as responsabilidades no caso do incêndio ocorrido hoje (08/02).

II) Centro de Treinamento do Vasco da Gama, conhecido como CT das Vargens:

10) Do ponto de vista da área de urbanismo, não existe registro de pedido de licenciamento para edificações. O que existe é um pedido de licenciamento de um loteamento, de 2014;

11) Do ponto de vista de alvará, não há registro de pedido de alvará para a unidade. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Fazenda decidiu acionar as gerências responsáveis para realizar fiscalização e tomar as devidas providências legais.

III ) Centro de Treinamento do Fluminense, conhecido como CT Pedro Antônio:

12) Existe registro de licença de obras, com validade até 23/10/2019;

13) Do ponto de vista de alvará, não há registro de pedido de alvará para a unidade. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Fazenda decidiu acionar as gerências responsáveis para realizar fiscalização e tomar as devidas providências legais.