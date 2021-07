Libertadores 2021: qual é o chaveamento do São Paulo até a final?

O Tricolor avançou às quartas de final após bater o Racing de Avellaneda dentro da Argentina

O torcedor tricolor que esperava dificuldade e até eliminação nas oitavas de final da Libertadores foi presenteado com uma grata surpresa. Depois de empatar por 1 a 1 no Morumbi, no jogo de ida, o São Paulo passou por cima do Racing dentro de Avellaneda: vitória por 3 a 1 e classificação garantida para as quartas.

Com gols de Rigoni, para abrir e finalizar, e outro de Marquinhos, o Tricolor chegou a abrir 3 a 0. O Racing diminuiu com Javier Correa, mas ali a vaga já estava bem encaminhada. Agora, a equipe comandada por Hernán Crespo começa a pensar em quais serão os próximos passos dentro da competição continental.

Quem o São Paulo enfrenta nas quartas de final?

Já classificado, agora o Tricolor fica na espera para saber quem avança no confronto entre Universidad Católica, do Chile, e Palmeiras. O Alviverde levou a melhor no jogo de ida, vencendo por 1 a 0 no Chile, e tem vantagem do empate.

O caminho até a decisão em Montevidéu

Seguindo em frente, o confronto de semifinal apresenta outros gigantes no caminho são-paulino. O Tricolor pode enfrentar Atlético-MG (que eliminou o Boca Juniors nas oitavas), River Plate ou Argentinos Juniors.

Em uma eventual finalíssima, os candidatos que chegam do outro lado da chave são: Flamengo ou Defensa y Justicia; Olímpia ou Internacional; Vélez Sarsfield ou Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño ou Fluminense.

A finalíssima da Libertadores de 2021 está marcada para o mítico estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Com três títulos já conquistados em sua história, o São Paulo buscar ser o primeiro clube brasileiro com quatro troféus de Libertadores.