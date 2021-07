Palmeiras x U. Católica AO VIVO: siga as oitavas da Libertadores em tempo real

Com a vantagem de ter vencido no Chile por 1 a 0, o Palmeiras precisa apenas do empate para se classificar. Caso vença a Universidad Católica, também estará obviamente classificado. Mas se os Cruzados vencerem, o resultado pode mudar. Veja a lista do que acontecerá com cada resultado:

Vitória do Palmeiras: Palmeiras classificado.

Empate: Palmeiras classificado.

Vitória da Universidad Católica por 1 a 0: pênaltis.

Vitória da Universidad Católica por 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3...: Universidad Católica classificada.

Vitória da Universidad Católica por mais de um gol de diferença: Universidad Católica classificada.