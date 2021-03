Lewandowski x Haaland hoje é mais equilibrado do que Bayern x Dortmund

Os atacantes são os destaques de suas equipes, que se enfrentam no clássico da rodada na Bundesliga

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (06), pela 24ª rodada da Bundesliga. O “Der Klassiker” passou a ser o principal clássico do futebol alemão – e ainda que a maior rivalidade do país seja entre Dortmund e Schalke, a queda dos Azuis Reais para a segunda divisão não contribui em nada para a causa do chamado Revierderby.

De 2010 em diante, foram vários títulos disputados entre Dortmund e Bayern, inclusive a final da Champions League de 2013 (vencida pelo time de Munique). Nos últimos anos, entretanto, o duelo não tem sido marcado pelo equilíbrio entre os lados. Os bávaros, afinal de contas, venceram oito dos últimos dez clássicos emplacando goleadas como 6 a 0, 5 a 0 e 4 a 0. Os aurinegros só venceram duas vezes no período, a última delas em 2019, e vêm de uma sequência de quatro derrotas nos últimos quatro enfrentamentos no Der Klassiker.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta temporada 2020-21, este desequilíbrio entre os times está refletido com clareza na tabela: o Bayern, líder, segue a rotina de disputa pelo título enquanto o Dortmund, quinto, luta para entrar no G4 que lhe dará vaga para a próxima edição da Champions League – garantindo também um importante alívio financeiro. Zero chance de título para o lado aurinegro da jogada.

Se há, portanto, algum equilíbrio entre Bayern e Dortmund neste momento, está nas temporadas feitas por Robert Lewandowski e Erling Haaland - os goleadores de cada equipe.

(Foto: Getty Images)

O primeiro, ele próprio ex-Dortmund e desde 2014 um dos principais nomes do Bayern, vem da melhor temporada de sua carreira. Atual melhor do mundo pela Fifa, é o artilheiro isolado da Bundesliga com 28 gols marcados.

Haaland, por outro lado, é um jovem de apenas 20 anos que já vai dando mostras de que poderá, futuramente, ser destes astros que quebram recordes como se fossem uma simples burocracia de seu trabalho.

(Foto: Getty Images)

Nesta temporada 2020-21, Lewandowski tem vantagem em número de jogos disputados (32 a 27) e de gols marcados (34 a 27, considerando todas as competições). Mas a média goleadora de ambos é praticamente a mesma.

Segundo a Opta Sports, Haaland converte em gols 29.6% de todas as suas tentativas, incluindo aí as tentativas que terminam sendo bloqueadas pelos adversários; Lewandowski converte 28.3%. Considerando apenas as finalizações completas, o equilíbrio é total: 35% de taxa de conversão para os dois. Ambos igualmente letais quando o adversário não consegue evitar seus respectivos arremates.

Lewandowski tem média de 1.13 gols por jogo contra 1.05 de Haaland, e ambos têm 0.2 assistências por partida (o polonês deu oito passes para gols contra sete do norueguês). Praticamente a mesma coisa.

Apesar de terem características diferentes como atacantes – Lewandowski consegue participar melhor, de forma mais cadenciada, do jogo, enquanto Haaland é mais vertical – se há algum equilíbrio neste Bayern x Dortmund de sábado (06), ele promete estar presente no duelo entre o goleador de 32 anos contra o seu jovem oponente.