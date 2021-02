Início de Haaland na Bundesliga só não é melhor ao do maior artilheiro da história do torneio

O atacante norueguês marcou duas vezes contra o Schalke e chegou a um total de 30 em duas temporadas na competição

Erling Braut Haaland tem apenas 20 anos e há ainda muito caminho a ser trilhado, muitos desafios a serem superados. Mas se conseguir manter a consistência que vem apresentando, o atacante norueguês tem tudo para, futuramente, colocar seu nome entre os gigantes do futebol. Ele já vem mostrando isso na Champions League, mas sua participação pelo Borussia Dortmund na Bundesliga, o Campeonato Alemão, também apresenta números impressionantes.

Neste sábado (20), Haaland marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 do Borussia Dortmund sobre o seu maior rival, o Schalke 04 – que faz campanha terrível, ocupando a última posição na tabela e já precisando pensar em uma realidade de segunda divisão. Um deles, uma finalização acrobática que mostra toda a capacidade goleadora do centroavante. Na atual temporada, o norueguês marcou 17 vezes em 17 partidas de Bundesliga. O Dortmund ocupa a sexta posição.

Embora esteja atrás de André Silva (18 gols em 20 jogos pelo Eintracht Frankfurt) e de Robert Lewandowski (26 pelo Bayern em 21 jogos) na briga pela artilharia, nesta sua segunda temporada disputando a Bundesliga Haaland tem números superados apenas por uma das maiores lendas da história do certame.

Com 32 jogos disputados entre as temporadas 2019-20 e 2020-21, Haaland chegou a 30 gols marcados na primeira divisão alemã. Na década de 50, Uwe Seeler marcou 30 vezes em seus 30 primeiros compromissos pelo Hamburgo – clube de toda a sua vida na Alemanha. Ao longo de sua carreira, Uwe Seeler marcaria um total de 404 gols em 476 jogos pelo Campeonato Alemão. É, com vantagem, o maior artilheiro da história do certame.

(Foto: Getty Images)

Haaland dificilmente ficará em Dortmund tanto tempo para buscar tamanha marca, afinal de contas já são várias as potências europeias de olho em seus talentos. Mas o número de gols anotados neste seu início de vida na Bundesliga são apenas mais um indício da grandeza que ele, futuramente, poderá atingir.