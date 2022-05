Leonardo e Pochettino de saída? Quais serão as mudanças no PSG de Mbappé?

Após a conclusão do Campeonato Francês e o PSG se concretizar ainda mais como o campeão desta edição do torneio, além da renovação do jovem astro Kylian Mbappé, o clube da capital parece estar pronto para algumas mudanças, na beirada do campo e na parte interna da equipe, principalmente.

A comemoração dos jogadores e membros da equipe foram visivelmente claras, mas o diretor esportivo Leonardo foi visto na arquibancada observando a festa do PSG, um tanto quieto, de forma a esperar por sua saída em breve.

O brasileiro foi importante na contratação de alguns ótimos atletas, como Donnarumma e Hakimi, mas a relação com o restante do elenco nunca foi perto do esperado, seja na junção e desenvolvimento dos treinos, ou mesmo no momento de se "livrar" de peças não mais tão importantes para o clube. Para ocupar seu cargo no PSG, o português Luis Campos está sendo cogitado.

Campos já teve contato com Mbappé, quando o dirigente e o jogador atuavam pelo Mônaco, além do destaque do português pelo Lille, também da França. Para o cargo de técnico, Zidane era uma das grandes cogitações, mas como confirmou a GOAL, o ex-jogador e técnico prioriza treinar a seleção francesa e descarta o PSG no momento.

Apesar da conquista do Campeonato Francês, Mauricio Pochettino é visto, possivelmente, como uma das próximas saídas do clube ao lado de Leonardo, pelas recentes participações na Champions League e atuações abaixo do esperado. Ainda não existem opções concretas de treinadores para ocupar o espaço do argentino no elenco.