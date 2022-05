Após renovar com o PSG, Mbappé revela torcida para o Real na final da Champions

Depois da longa novela envolvendo uma possível transferência para o Real Madrid, Kylian Mbappé selou sua permanência no Paris Saint-Germain, e aproveitou a ocasião para revelar sua torcida para o clube catalão na final da Champions League.

Em uma publicação em suas redes sociais oficiais, o jovem atacante explicou as motivações para a permanência no clube francês e agradeceu o interesse do Real Madrid, que o tinha como prioridade para a próxima janela de transferências.

“Desde minha infância, ao invés de sonhar minha vida, eu prefiro viver um sonho. Desde pequeno venho construindo um caminho para mim. Hoje eu queria que vocês soubessem porque eu escolhi prorrogar o meu contrato no Paris Saint-Germain.

Estou convencido de que aqui posso continuar a crescer dentro de um clube que tem todas as condições para alcançar a vitória. Gostaria de agradecer ao Presidente, Nasser Al-Khelaifi, por sua confiança, sua capacidade de ouvir e sua paciência.

Eu também queria agradecer ao Real Madrid e ao seu presidente Florentino Pérez. Reconheço a sorte e o privilégio em interessar o clube. Desconfio da decepção deles. Mas eu serei seu primeiro apoiador deles na final da Liga dos Campeões em Paris, minha casa”.

O novo vínculo de Mbappé com o PSG vai até 2025. Segundo o Eurosport, o francês teria aceitado luvas de 300 milhões de euros (equivalentes a pouco mais de 1.5 bilhões de reais), além de vencimentos anuais que chegam a 100 milhões de euros (500 milhões de reais na cotação atual).