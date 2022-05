PSG prepara demissão de Leonardo e contratação de substituto

Com o final positivo da longa novela de Kylian Mbappé, o PSG começa a preparar grandes mudanças para os próximos dias e nomes importantes da direção como Leonardo devem deixar o clube.

As próximas semanas prometem ser agitadas para o clube parisiense. O príncipe Tamim bin Hamad Al Thani estará em Paris para a finalíssima da Liga dos Campeões e tem um encontro marcado com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Essa grande reformulação que deve acontecer no PSG terá o brasileiro Leonardo como primeiro a se desligar de seu trabalho. Ele vem trabalhando normalmente e sem se sentir especialmente ameçado, mesmo após a derrota para o Real Madrid na UCL. Entretanto, ele não teve nenhuma participação nas negociações da renovação de Kylian Mbappé.

No último sábado (21), enquanto o PSG celebrava mais um título da Ligue 1, Leonardo foi informado que ele seria demitido de seu cargo e que a oficialização aconteceria nos próximos dias.

Mais artigos abaixo

Luis Campos, uma possibilidade

O nome de Luis Campos tem sido ventilado como uma opção para substituir Leonardo. O antigo diretor esportivo do Lille e Monaco - que foram campeões da Ligue 1 durante seu trabalho - esteve em Paris durante semana, com muitos compromissos. A GOAL confirma que ele esteve colhendo informações sobre o clube e o centro de treinamento.

Leonardo já passou por momentos como esse no passado, mas dessa vez parece ser diferente. Algo que chamou a atenção foi que os Ultras do PSG cancelaram seu protesto no intervalo do último jogo da temporada. É uma prova que eles receberam garantias de mudanças na direção do clube (o alvo dos protestos).

Agora que a novela de Mbappé acabou, é hora de descortinar mais um possível drama da saída do brasileiro em sua segunda passagem como diretor do PSG.