Com 100 gols, Neymar entra no "Top 5" da artilharia histórica do PSG

Neymar concluiu mais uma temporada pelo PSG e atingiu um marco histórico. Com o gol marcado na goleada sobre o Metz, no último sábado, pela última rodada da Ligue 1, o atacante chegou a 100 tentos feitos pelos parisienses e entrou para o top 5 de goleadores históricos do clube.

Assim, Neymar se igualou a Dominique Rocheteau, que atuou pelo PSG nos anos 80. À frente do brasileiro, estão Cavani, Mbappé, Ibrahimovic e Pauleta. Confira o ranking:

Cavani (2013-2020) - 301 jogos, 200 gols Mbappé (desde 2017) - 217 jogos, 171 gols Ibrahimovic (2012-2016) - 180 jogos, 156 gols. Pauleta (2003-2008) - 211 jogos, 109 gols. Neymar (desde 2017) - 144 jogos, 100 gols.

Rocheteau (1980-1987) - 231 jogos, 100 gols.

Pela terceira vez em sua carreira, o atacante alcançou a marca de 100 gols marcados por um clube. Além do PSG, ele anotou 136 tentos pelo Santos, e 105 pelo Barcelona. Clique aqui para conferir quantas vezes Neymar balançou as redes em seu caminho no futebol.