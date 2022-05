Desejo do PSG, Zinedine Zidane vira sonho distante do clube francês

O PSG começa a "arrumar a casa" para a próxima temporada. Após acertar a aguardada renovação de Kylian Mbappé, o PSG já se prepara para trocar o diretor esportivo com a demissão de Leonardo. O próximo item da lista é um novo treinador, já que Mauricio Pochettino não deve seguir no clube. A questão, porém, é que dificilmente Zinedine Zidane estaria disposto a ser o novo técnico.

De acordo com a TV francesa Telefoot, os planos de Zinedine Zidane são ambiciosos e ele pretende se tornar o novo técnico da seleção francesa após a saída de Didier Deschamps, ao final da Copa do Mundo do Qatar, no fim deste ano.

Além de tudo, Zizou tem uma forte ligação com o Olympique de Marselha, rival do PSG, e isso serve para afastar ainda mais o treinador - que está desempregado - e o bilionário clube parisiense.

Mais artigos abaixo

Ainda de acordo com a emissora, a possível chegada de Zidane ao PSG teria sido um argumento usado nas negociações pela renovação de Mbappé. Isto confirmado, pode se tornar um problema em pouco tempo no vestiário e entre a direção do clube.

O atual técnico, Mauricio Pochettino, ainda conta com mais um ano de contrato, mas dificilmente permanecerá em Paris. Por isso, a diretoria do PSG já começa a sondar nomes para a vaga do argentino.

Nomes como Joachim Löw (ex-treinador da Alemanha), Julian Lopetegui (ex-Espanha e atualmente no Sevilla), Antonio Conte (Tottenham), Roberto Martínez (Bélgica) e o ídolo do PSG, Thiago Motta estão entre os cotados para esse emprego.