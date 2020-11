Legado de Messi no Barcelona não será afetado se ele deixar o clube, diz Fábregas

O meio-campista afirmou que as conquistas de seu ex-companheiro de Camp Nou "ficarão para sempre", independente de seu futuro nos Blaugranas

Ninguém pode roubar Lionel Messi de seu legado caso ele decida deixar o Barcelona, pelo menos para Cesc Fábregas.

Messi, que vem sendo especulado fora do Camp Nou em 2021 após decidir permanecer no clube por mais uma temporada, poderá sair de graça caso não renove seu vínculo.

O objetivo do craque já era sair ao final da temporada 2019-20 - e já diziam que o argentino estava acertado com o -, mas após ameaças de ações judiciais, tanto do Barça quanto da , o jogador anunciou que iria ficar no clube e não entrar na justiça contra a equipe que o projetou.

Em entrevista exclusiva concedida à Goal, Messi deixou claro que não acredita que o Barcelona é capaz de disputar o título da Liga dos Campeões - a temporada 2019-20 marcou a primeira do clube sem levantar título em 12 anos.

Esse cenário vem fazendo com que parte da imprensa especializada, mais crítica ao argentino, questionasse se o ídolo deixaria parte de seu legado para trás caso não se aposentasse no clube espanhol.

Lionel Messi com a camisa do :



• 731 jogos

• 634 gols

• 276 assistências

• 34 títulos



Deixou o seu legado. Gênio! pic.twitter.com/k6p9zSv1nl — Mundo da Bola (@mundodabola) August 25, 2020

Não para Cesc Fábregas. Seu ex-companheiro de Barcelona, que atuou junto do craque de 2011 a 2014, acredita que nada pode fazer com que Messi perca importância entre os torcedores blaugranas.

"Não, claro que não. Leo é um ídolo histórico e todos sabem disso. Eles vão pensar, 'nossa, ele está indo embora'." declarou o ex-meio-campista do clube. "No dia em que deixar o Barcelona, vai ser homenageado por tudo que já fez. Seu legado nunca vai ser afetado, ninguém poderá lhe tirar isso. Ficará para sempre."

"Foi um absurdo ver como pessoas dentro do clube tentaram o machucar. Como um catalão, eu sou grato por ele ter decidido ficar." completou. "Não sei nada sobre seu futuro, mas espero que fique."