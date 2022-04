Leeds x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 2021/22

A bola vai rolar neste sábado (30) para Leeds x Manchester City, em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League, a partir das 13h130(do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes neste temporada do Campeonato Inglês, e o primeiro terminou om a goleada dos Citizens por 7 a 0.

Vindo de empate por 0 a 0 contra o Crystal Palace, o Leeds é apenas o 16º colocado do campeonato, ainda correndo risco de rebaixamento. Enquanti isso, o City é o líder da Premier eague, com um ponto de vantagem em relação ao Liverpool, segundo cololcado.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tanto Leeds quando Manchester City não têm jogadores suspensos para o duelo deste sábado, e os desfalques dos dois lados são por conta de lesões.

No caso dos donos da casa, Forsahw, Tyler Roberts, Summerville e Bamford estão de fora, mas o último já está próximo de voltar aos gramados.

No caso do City, John Stones e Kyle Walker aparecem como dúvidas importantes. O primeiro deixou o jogo do meio de semana, contra o Real Madrid, ainda no primeiro tempo, e o segundo já está afastado há quatro jogos.

Possível escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Klich, Phillips; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Jesus, Sterling, Grealish.

DESFALQUES

Leeds:

Getty Images

Forsahw, Tyler Roberts, Summerville e Bamford: lesionados

Manchester City:

Getty Images

Stones e Walker: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Leeds e Manchester City será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.