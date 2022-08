Leeds United x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Leeds e Chelsea entram em campo neste domingo (21), no Ellan Road, a partir das 10h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o Leeds terá o apoio de seu torcedor para manter a invencibilidade no Inglês. O time está em sexto lugar, com 4 pontos marcados (uma vitória e um empate). Bamford, com incômodo muscular, é provável desfalque da equipe mandante.

Do outro lado, o Chelsea tem campanha semelhante a do adversário, é o sétimo colocado e quer o triunfo para não ver os seus principais rivais abrirem distância na tabela. Kante e Kovacic, lesionados, são baixas no time de Tuchel.

Prováveis escalações

Possível escalação do Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; James.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling; Havertz.

Desfalques da partida

Leeds:

Bamford: lesionado.

Chelsea:

Kante e Kovacic: lesionados.

Quando é?

JOGO Leeds x Chelsea DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Ellan Road, Leeds - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 2 Tottenham Premier League 14 de agosto de 2022 Everton 0 x 1 Chelsea Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Leicester Premier League 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Southampton x Chelsea Premier League 30 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Leeds

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 2 x 2 Leeds Premier League 13 de agosto de 2022 Leeds 2 x 1 Wolverhampton Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas