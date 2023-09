LDU x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Sul-Americana

Nesta quarta-feira (27), equipes brigam por uma vaga na final da Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

LDU e Defensa y Justicia se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola ( veja a programação completa aqui ).

Depois de vencer o Orense por 1 a 0 no Campeonato Equatoriano, a LDU agora se concentra no início das semifinais da Sul-Americana. Na fase inicial da competição, o time conquistou o primeiro lugar no Grupo A, acumulando 12 pontos. Nas oitavas de final e nas quartas de final, a equipe superou o Ñublense nos pênaltis, com um placar de 4 a 3, e o São Paulo, também vencendo nas penalidades, com um placar de 5 a 4, respectivamente.

Do outro lado, o Defensa y Justicia garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana ao encerrar a primeira fase na liderança do Grupo F, somando 15 pontos, cinco a mais que o América-MG, que ficou em segundo lugar. Nas oitavas de final, eliminou o Emelec com um placar agregado de 3 a 1 e nas quartas de final, superou o Botafogo por 3 a 2 (agregado).

A partida de volta está marcada para o próximo dia 4 de outubro, em La Fortaleza, em Buenos Aires. Quem avançar terá pela frente na grande final da Copa Sul-Americana o vencedor do confronto entre Fortaleza x Corinthians.

Prováveis escalações

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez e Sebastián González; Renato Ibarra, Johan Julio e Paolo Guerrero. Técnico: Luiz Zubeldia.

Defensa y Justicia: Bologna; Sant’Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez, Julián López e Barbona; Togni, Solari e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

Desfalques

LDU

Alexandre Alvarado, expulso contra o São Paulo nas quartas de final, cumprirá suspensão.

Defensa y Justicia

Kevin Gutierrez, lesionado, está fora.

