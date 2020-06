Real Madrid vence com polêmica e jornais catalães detonam: "VAR aliado"'

Os dois gols da equipe da capital espanhola e o tento anulado da Real Sociedad encheram as manchetes de Barcelona com críticas

O Real Madrid venceu a Real Sociedad nesse domingo (21), por 2 a 1 , no Estádio Anoeta, no País Basco e assumiu a ponta da tabela de classificação de LaLiga. A partida, porém, não ocorreu sem pelo menos três grandes polêmicas, que, de acordo com os jornais catalães, beneficiaram a equipe da capital espanhola. Um desses meios de comunicação catalães bradou que o Madrid teve o "VAR como aliado".

A vitória por 2 a 1 dos merengues contou com gols de Sergio Ramos , de pênalti, e de Karim Benzema. Mikel Merino descontou para os donos da casa.

Porém, os dois gols do são alvos de polêmica, já que o lance de Vinícius Júnior que gerou o pênalti no começo da segunda etapa é considerado duvidoso. O jovem brasileiro fez boa jogada pela ponta, invadiu a área e quando foi chutar, se desequilibrou. O juiz entendeu como pênalti e apontou para a marca da cal. Vários protestos apareceram e o VAR confirmou a penalidade.

Mais times

A Sociedad chegou a marcar um gol, que foi anulado, por impedimento. Na sequência do lance, o Madrid fez o segundo gol. E mais uma polêmica, já que Benzema teria ajeitado a bola com o braço. O VAR analisou o lance e confirmou o gol.

Gol do Real Madrid!



Karim Benzema. Com detalhe pro domínio polêmico do francês.



0x2 Real Madrid pic.twitter.com/e74WhvytEz — Wagner Junior (@wagner_qg97) June 21, 2020

Ao final da partida, a imprensa de não poupou críticas ao time da capital. O Mundo Deportivo fez diversas matérias sobre a partida, dentre as quais destacam-se as chamadas: "Real Madrid toma a liderança do Barça, outra vez com o VAR de aliado". Em outra matéria, o veículo de comunicação pontua: "O Real Madrid, líder com mais outra polêmica". Além de tudo, o portal do jornal fez matérias individuais para cada gol do Madrid que eles entenderam como erro do VAR.

O periódico Sport foi mais duro nas críticas e publicou: "Real Madrid se torna líder com um empurrão da abritragem". Em outra matéria escreveu: "Uma queda de Vinícius resultou em pênalti de VAR". Sobre o gol de Benzema, "O VAR dá uma mão ao Madrid em gol de Benzema", com clara ironia à reclamação de que o atacante francês teria usado o braço para dominar a bola.

As reclamações dos catalães encontram eco na polêmica frase que Gerard Piqué, zagueiro do Barça, soltou na última semana, que dizia, de maneira irônica, que o Madrid estava sendo favorecido pela arbitragem. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, rebateu as declarações do defensor e disse que sua equipe não vinha sendo beneficiada pelos juizes.

Zidane se irrita com polêmicas

Após a vitória sobre a Real Sociedad, o técnico francês voltou a mostrar descontentamento com o foco jogado para a arbitragem: "O que me irrita muito é que, no final, só falem de uma coisa: dos árbitros. Aqui tem um time. Parece que nós estamos aqui porque não fizemos nada em campo. A polêmica e tudo o que estão dizendo não podemos controlar. Nós ganhamos no campo", disse.