Real Madrid é equipe que mais teve pênaltis a favor na história de LaLiga

Revisamos o recorde de penalidades máximas desde a primeira edição da competição em 1928

Qual time viu os árbitros apontarem as maiores penalidades para eles em toda a história de LaLiga, desde a temporada de 1928-29 até os dias atuais? A Goal foi atrás dos dados para responder essa pergunta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Segundo dados do pesquisador Vidal Viñarás, do Centro de Pesquisa, História e Estatística do Futebol Espanhol (CIHEFE), que analisou o equilíbrio de pênaltis a favor e contra ao longo da história de LaLiga, as equipes que mais tiveram pênaltis a favor são: , e .

Mais times

A equipe merengue, ao longo de sua história na Primeira Divisão, tem em média 0,186 penalidades por partida disputada. São 529 pênaltis à favor em 2869 jogos. Na última partida do Real Madrid, contra o Getafe, o gol da vitória foi justamente anotado a partir de uma cobrança de pênalti, convertida por Sergio Ramos.

No clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid, três penalidades máximas foram assinaladas: duas a favor dos colchoneros e uma para o Barcelona, que culminou no gol 700º da carreira de Leo Messi.

Mais artigos abaixo

Qual time teve mais pênaltis na história de LaLiga?

EQUIPE PARTIDAS PÊNALTIS GOLS DE PÊNALTI Real Madrid 2869 529 417 Barcelona 2869 504 376 Atlético de Madrid 2722 465 331 2773 443 336 2869 414 296 2734 376 275 2516 379 272 2406 312 244 Zaragoza 1987 276 205 1836 251 197

Qual time teve mais pênaltis na temporada atual de LaLiga?

(Aritz Aduriz cobra pênalti contra o Mallorca. Foto: Getty Images)

Nem Real Madrid, nem Barcelona, tampouco Atlético de Madrid. Na atual temporada, os times que mais tiveram foram o Mallorca e o Bilbao. Ambos tiveram 10 penalidades assinaladas e os dois times converteram em gol oito dessas oportunidades.

O Real Madrid teve oito pênalti à seu favor, com 100% de aproveitamento. O Barcelona, por sua vez, teve seis pênaltis e também marcou gol em todas elas. O Atlético de Madrid recebeu sete oportunidades de marcar gols de pênalti, mas converteu apenas cinco.