Sergio Ramos após críticas ao Real e ao VAR: "Não vamos ganhar LaLiga graças aos árbitros"

Zagueiro e também Zidane rebatem sobre polêmicas: "Tem que respeitar o Real Madrid"

O se viu, mais uma vez, envolvido em polêmica na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao neste domingo (5), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Isso porque, assim como nas últimas partidas, os Merengues venceram com um gol de pênalti assinalado pela arbitragem após consultar o VAR.

Um dos líderes do elenco madridista e o primeiro na lista de Zidane a bater as cobranças de pênalti, Sergio Ramos deu entrevista à Movistar após o apito final e rebateu as críticas que o Real Madrid tem recebido.

(Foto: Getty Images)

"Não vamos ganhar a graças aos árbitros e nem perdê-la. Não tem que dar mérito aos árbitros de que tenha essa diferança de pontos. Não acho que façam nada pré-determinado", afirmou o zagueiro.

Quem também falou sobre as críticas e mandou um recado foi o técnico Zinedine Zidane.

"Não ganhamos por causa dos árbitros, tem que respeitar o Real Madrid", disse.