Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid: Merengues vencem e assumem a liderança da La Liga

O venceu a por 2 a 1, fora de casa, neste domingo (21), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol e assumiu a liderança da compatição. Sérgio Ramos e Benzama fizeram os gols dos Merengues, enquanto Merino descontou para a Sociedad.

Com o resultado, o Real Madrid ultrapassa o na ponta da tabela, com 65 pontos. Já a Real Sociedad cai para a 7ª posição com 47 pontos marcados. Na próxima rodada, os Merengues recebem o Mallorca, e a Sociedad joga em casa contra .