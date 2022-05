Klopp comenta possível ida Haaland ao City: 'A transferência estabelecerá novos níveis'

Próximo de se transferir para o Manchester City, o atacante norueguês Erling Haaland já é um dos principais assuntos na Inglaterra. O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, disse em entrevista que a transferência do atacante "estabelecerá novos níveis" no futebol.

O técnico alemão concedeu uma entrevista à Sky Sports, onde declarou que está ciente de que o City não irá parar de evoluir com o passar dos anos, e que esse foi um dos motivos para renovar com o Liverpool.

"Renovei o meu contrato sabendo que o City não vai parar de crescer", afirmou o técnico alemão.

"Você tem tantas oportunidades e maneiras diferentes de ganhar um jogo de futebol. Temos que encontrar apenas uma. É possível, obviamente, e você pode fazer isso, você enfrenta o City em duas, três competições, Champions League, seis vezes por ano, mais vezes do que todo o resto!", completou o técnico.

Klopp afirmou que a possível chegada de Haaland ao City irá deixar o elenco dos Citizens ainda mais forte.

"Jogamos contra todos os outros times, sim. Mas se Haaland for para lá (Man City) isso não vai enfraquecê-los. Definitivamente não", disse Klopp.

"Eu sei no momento que outras pessoas falam sobre dinheiro, mas essa transferência estabelecerá novos níveis. Deixe-me dizer isso!", afirmou o comandante dos Reds.

Liverpool e Manchester City seguem disputando o título da Premier League, com os Citizens liderando com três pontos de vantagem para os Reds, que tropeçaram na última rodada e acabaram vendo as chances de título diminuírem.