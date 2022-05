City muito perto de contratar Haaland: o que falta para o negócio?

A transferência do atacante do Borussia Dortmund, Erling Haaland, para o Manchester City pode ser confirmada ainda nesta semana, segundo soube a GOAL.

Entende-se que os termos pessoais foram acordados e o City só precisa acionar a cláusula de liberação de 75 milhões de euros (R$ 396,5 milhões).

Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique estavam todos interessados no craque norueguês, mas ele se mudará para o time de Manchester, onde seu pai Alfie jogou no início dos anos 2000.

Fontes disseram à GOAL que Haaland assinará um contrato de cinco anos que o tornará um dos maiores ganhadores do clube ao lado de jogadores importantes como Kevin De Bruyne. Foi relatado que o jogador de 21 anos perdeu o treino na segunda-feira para um exame médico na Bélgica, com a mudança marcada para ser confirmada em breve.

Se sua saída for anunciada esta semana, isso dará a Haaland a oportunidade de se despedir dos torcedores do Dortmund após o último jogo do clube em casa da temporada contra o Hertha Berlin.

Até agora, os campeões da Premier League não confirmaram um acordo e Pep Guardiola se recusou a falar sobre transferências quando perguntado sobre jogadores de outros clubes.

"Não tenho a preocupação ou esse negócio na cabeça agora de pensar no que vai acontecer neste clube na próxima temporada", disse ele quando perguntado sobre a contratação do atacante no mês passado.

E com o clube interessado em se concentrar na conquista do título da Premier League, é improvável que Guardiola comente sobre uma possível mudança em sua entrevista coletiva pré-jogo na terça-feira, antes do jogo contra o Wolves.