Klopp afirma estar tranquilo para a corrida pelo título da Premier League

Os Reds buscam o primeiro título desde 1990, mas o técnico alemão não está sentindo a pressão

À véspera de encarar o West Ham, Jurgen Klopp, insistiu que ele não está "nervoso", já que o Liverpool segue em busca do título da Premier League, mas pode ver a diferença para o Manchester City diminuir para dois pontos no final da 25ª rodada da Premier League.

"Eu não sou uma pessoa nervosa e por isso nunca fiquei nervoso antes de ganharmos o primeiro título em Dortmund. É assim", disse ele a jornais britânicos.

"A experiência me mostrou que a maneira como eu fazia no passado funcionava, então não mudei. A única coisa que sempre soube é fazer a coisa certa com a maior frequência possível, manter o foco em seu próprio caminho e não pensar sobre as outras coisas ao redor, e faça o máximo que puder.".

"Então, se você for bom o suficiente, isso vai acontecer. Se não, isso não vai acontecer. Isso é muito fácil. Nossa ferramenta para classificar a situação é o futebol. Essa é a única coisa que podemos fazer.", completou.



Foto: Getty Images

Mas com o Liverpool vencendo pela última vez um título da liga em 1990, Klopp entende como os torcedores estão desesperados para alcançar o sucesso nacional.

"Haverá momentos nervosos? Sim, com certeza. Mas não os faça maiores do que são porque houve situações nervosas no ano passado, dois anos atrás, três anos atrás", apontou.

"As pessoas aqui realmente querem e é assim. Elas querem isso com tudo o que têm. Eu entendo isso e vamos tentar tudo o que temos, mas não há garantias", concluiu.