Kim Kardashian vai para rolê com Kylian Mbappé: "Que noite! Ainda me recuperando"

Atleta e modelo se encontraram em "Festa do Branco", organizada por dono de fornecedora de materiais esportivos

Em uma festa comemorativa de 4 de julho, dia da independência norte-americana, organizada pelo fundador da fornecedora de materiais esportivos Fanatics, Michael Rubin, diversas celebridades se encontraram para celebrar a data em Nova Iorque.

Além de Justin Bieber e Beyonce, por exemplo, estavam presentes o astro francês Kylian Mbappé e a atriz e modelo Kim Kardashian, que acabaram se esbarrando na "Festa do Branco". A empresária fez uma postagem no Instagram com diversas fotos do rolê, incluindo uma com o vencedor da Copa do Mundo de 2018. "Que noite! Ainda se recuperando", descreveu na legenda.

Alguns torcedores, porém, não "apoiam" o encontro. Isso se deve a uma coincidência que se refere à influenciadora: em partidas específicas que a atriz estava presente, a equipe dada como favorita acabou derrotada. Uma delas, a eliminação do Arsenal na Liga Europa para o Sporting, em pleno Emirates Stadium. A segunda, em duelo do PSG que contava justamente com Mbappé e Lionel Messi, na derrota para o Rennes na Ligue 1 por 2 a 0.

Comentários bem-humorados como "Fique longe de Mbappé", "Não sacrifique Mbappé, por favor" e "Devemos nos preocupar com o mbappé!?" estão presentes na publicação da modelo. O atleta aproveitou os momentos de pausa dos jogos pela equipe, pela qual não deve renovar para além de meados de 2024.