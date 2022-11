Karim Benzema exclusivo: nova comemoração, Dubai e história dos Emirados Árabes

Eleito o melhor jogador do mundo em 2022, atacante do Real Madrid fala da admiração pela cidade emiradense e sua homenagem à região

Nos seus quase 20 anos como jogador de futebol profissional, Karim Benzema teve muito o que comemorar. Foram quatro títulos conquistados na Ligue 1 pelo Lyon, entre 2004 e 2009, quando ele começava a despontar como um atacante de elite. Outras cinco conquistas da Champions League pelo Real Madrid, além de uma prateleira cheia de La Ligas e Copas do Rei da Espanha. E, mais recentemente, a Bola de Ouro, coroando todo o conjunto da obra.

Em uma carreira repleta de vitórias coletivas e individuais, Karim Benzema tem muito o que comemorar.

E agora, num papo exclusivo com a GOAL, parte da campanha Where the World Celebrates, Karim revela uma nova maneira de celebrar. Uma comemoração marcante para um jogador marcante.

Apresentando… a Benzayala.

“A inspiração vem da famosa ‘Ayala’”, Karim nos conta. “Uma dança tradicional na cultura emiradense, muito realizada em comemorações especiais.”

“Para comemorar minha participação na campanha Where the World Celebrates, a Benzayala é uma combinação do meu sobrenome com a dança tradicional, além do meu próprio toque.”

Parte importante e milenar da cultura dos Emirados Árabes, a dança é executada por homens e meninos em celebrações como casamentos e feriados nacionais, onde os atores seguram tiras finas de bambu e se movem em uma batida ritmada de tambores.

Um reflexo da herança da cultura emiradense, a dança é símbolo de tradição e identidade de uma região pela qual Benzema passou a nutrir carinho e respeito.

“Eu adoro a atmosfera e a energia de Dubai”, responde Karim ao ser perguntado sobre a forte ligação que tem com a cidade. “É uma cidade verdadeiramente global, onde pessoas do mundo todo contribuem para um clima positivo, não há lugar como ela.”

“Toda vez que eu visito, há algo novo para se descobrir – Dubai nunca para de inovar e proporcionar novas experiências para residentes e visitantes. Não importa qual é o seu interesse – tem algo incrível pra você aqui. Eu adoro aqui, e meus filhos também.”

E que tipo de experiências esperar de Dubai? Karim conta o que seria seu dia perfeito na cidade.

“Meu dia perfeito em Dubai seria descansando na praia ou no deserto, alguma aventura em terra ou água, e recarregar as energias com uma ótima refeição. A hospitalidade dos emiradenses é das melhores do mundo. Tem um lugar no distrito histórico de Al Fahidi chamado Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding, onde é possível provar comidas autêntica da região, recebido por locais que respondem qualquer pergunta que você tenha sobre a cultura local. É uma visita imperdível. Há também o Museu do Futuro, uma verdadeira jornada no futuro, no meio ambiente, e novas tecnologias que podemos esperar. Tudo isso dentro daquele que é, para mim, um dos prédios mais bonitos do mundo.”

Com a chegada iminente do maior torneio de futebol do planeta ao Oriente Médio no domingo, dia 20 de novembro, vem também uma nova oportunidade de levar os holofotes do esporte para a região pela primeira vez na história.

“É um feito imenso na história do futebol, então é muito empolgante poder fazer parte disso tudo. O Oriente Médio é uma região de torcedores fanáticos por futebol, sinto isso a cada visita minha. Acho que a localização é estratégica para reunir fãs de todo o planeta para o evento.”

A Copa do Mundo é o autêntico festival de futebol, que proporciona ao maior esporte do planeta alguns de seus momentos mais inesquecíveis… sem falar nas comemorações.

Quem poderia esquecer de quando Bebeto ‘embalou’ seu filho recém-nascido ao marcar pelo Brasil contra a Holanda, em 1994? Ou a dança de Roger Milla na bandeirinha de escanteio por Camarões, em 90? A Copa do Mundo 2022 começa em menos de um mês, e certamente podemos esperar uma série de novas celebrações de gols e novos ícones no futebol!