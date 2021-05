Juventus pressiona para ter Zidane como técnico

Treinador francês passou a ser alvo da Juventus, após uma investida do Real Madrid em Massimiliano Allegri

A diretoria da Juventus já definiu um nome para substituir Andrea Pirlo no comando da Velha Senhora, trata-se de Zinedine Zidane que está de saída do Real Madrid no fim da temporada.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, a Juve estaria de olho em Massimiliano Allegri para substituir Pirlo, mas devido o interesse do Real, os dirigentes intensificaram a busca pelo treinador francês, que estaria disposto a reduzir seu salário pela metade para treinar o time italiano.

Embora os dirigentes pressionem o técnico para um acordo rapidamente, a diretoria da Juventus só vai se reunir com Zidane ao fim do Campeonato Espanhol, para as tratativas do contrato.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport, noticiou que Pirlo deve deixar o clube ao fim da temporada, a eliminação na Liga dos Campeões e o desempenho da equipe em suas partidas, são os principais fatores que a diretoria apontou para sua saída. Mesmo com a disputa da final da Copa da Itália contra a Atalanta, nesta quarta (19), a conquista do título não seria suficiente para Pirlo continuar no comando do time.