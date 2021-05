Zidane já avisou jogadores que vai deixar Real Madrid ao fim da temporada

O treinador tem contrato até 2022, mas pode estar fazendo seus último jogos no comando dos Blancos nesta reta final de La Liga

Mais uma vez a era Zidane no Real Madrid pode estar próxima do fim. O treinador já comunicou seu elenco de que, ao final da atual temporada, deixará o comando do time merengue.

Desde a eliminação do Real Madrid para o Chelsea, na semifinal da Liga dos Campeões, muito se tem falado sobre uma possível saída de Zinedine Zidane do comando do time merengue. Logo após o jogo que determinou o adeus da equipe à Champions, a Goal trouxe que, no vestiário, os jogadores já tinham a sensação de que a despedida do francês aconteceria em breve.

E, agora, a saída de Zidane parece cada vez mais próxima. O jornalista Fernando Burgos do Onda Cero, trouxe informações, confirmadas à Goal por diferentes fontes de dentro do Real, de que o treinador, no sábado (8) antes do jogo contra o Sevilla, que aconteceu no domingo (9), comunicou ao elenco que estes serão seus últimos jogos à frente da equipe.

Além disso, na entrevista coletiva deste sábado (15), uma das últimas da temporada, o treinador não garantiu a permanência no Real, deixando a porta aberta e uma interrogação acerca de seu futuro no time. "Tudo pode acntecer".

"A verdade é que não sei o que vai acontecer. Estou aqui, isso sim, e amanhã vamos jogar e depois faltará uma última partida. O resto não sei, pode acontecer de tudo, isso é o Real Madrid. Minha força está no dia a dia, não vejo além do dia a dia. Não olho nem para o passado nem para o futuro, é o presente", disse.

O contrato do francês com o time merengue é válido até 2022, mas esta não seria a primeira vez em que ele deixaria o clube antes do término do vínculo. À época em que era jogador ele fez isso e, após o título da Champions de 2018 - o terceiro consecutivo -, contra o Liverpool, também.

Se a saída se concretizar, o francês pode estar fazendo seus últimos dois jogos pelo Real Madrid. Neste domingo (16), fora de casa, encara o Athletic Bilbao e, uma semana depois, na última rodada da La Liga, recebe o Villarreal. Lembrando que os Blancos ainda têm chances de título, mas não dependem só de si para levantar a taça que, no momento, está ficando com o Atlético de Madrid.