Juventus faz proposta para tirar Ramsey do Arsenal

Sem contrato renovado com o Arsenal, Ramsey entra na mira da Juventus

A Juventus está confiante em assinar com Aaron Ramsey para próxima temporada. O clube de Turim ofereceu ao atleta um contrato de 7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 29 milhões), segundo apuração da Goal . O acordo duraria quatro anos e teria bônus com base no desempenho em campo e nos jogos disputados.

Ainda sem renovar contrato com o atual clube, o Arsenal, Ramsey entrou na mira do time italiano. Em entrevista à Sky Sport Italia , o diretor esportivo de futebol da Juve Fabio Paratici confirmou o interesse da Velha Senhora no jogador de 28 anos.

​(Foto: Getty Images)

"Ele é um grande jogador, está em ótimos níveis há anos e joga em um grande time. O contrato de Ramsey deve expirar e estamos sempre atentos às situações que podem ser criadas. Ramsey vai jogar conosco depois de julho? Isso tudo deve ser verificado. Por enquanto, ele é um jogador do Arsenal", ressaltou.

Por outro lado, o treinador dos Gunners, Unai Emery acredita que o atleta permanecerá no elenco: "No momento ele está trabalhando conosco e acho que ele ficará até o final da temporada", disse o comandante aos repórteres.

Ramsey e Arsenal entram em campo no próximo sábado (05), contra o West Ham, às 10h30 (Brasília), pela 22ª rodada da Premier League 2018-19.