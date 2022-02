Juventude x Caxias: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Juventude e Caxias se enfrentam neste sábado (26), no Alfredo Jaconi, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Caxias DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, Rio Grande do Sul HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Fabian Biastoch

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (26), no Alfredo Jaconi.

MAIS INFORMAÇÕES

O Juventude chega para esta partida da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho muito pressionado por conta dos últimos resultados, ocupando a penúltima posição, com 7 pontos conquistados. A equipe vem de um empate com o Aimoré na última rodada por 1 a 1.

Já o Caxias, que está em uma situação diferente, vem de uma vitória de virada sobre o Novo Hamburgo por 3 a 1 e, por isso, quer surpreender o Juventude dentro de casa. O time ocupa a 5ª posição, com 11 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUDE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 0 São José-RS Campeonato Gaúcho 17 de fevereiro de 2022 Aimoré 1 x 1 Juventude Campeonato Gaúcho 21 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto Velho x Juventude Campeonato Gaúcho 2 de março de 2022 11h (de Brasília) Juventude x Guarany Campeonato Gaúcho 6 de março de 2022 17h (de Brasília)

CAXIAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Luiz 1 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 16 de fevereiro de 2022 Caxias 3 x 1 Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas