Juventude x Chapecoense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (31), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Chapecoense se enfrentam na noite desta quinta-feira (31), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Juventude, com 43 pontos, briga pelo G-4, enquanto a Chapecoense entra em campo buscando se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 26 pontos, a mesma pontuação que o Sampaio Corrêa, equipe que abre o Z-4.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma sete vitórias, contra duas da Chapecoense, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Juventude venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Léo Vieira; Luiz Gustavo, Danilo Boza e Zé Marcos; Reginaldo, Jadson (Matheus Vargas), Vini Paulista e Alan Rushel; Tite, Nenê e Erick. Técnico: Thiago Caprini.

Chapecoense: .Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Cazonatti, Kaio Mendes (Bruno) e Pavani; Marcinho, Kayke (Henrique Dourado) e Alisson Farias. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Juventude

Echaporã, David, Fábio Gomes e Thiago Couto estão lesionados.

Chapecoense

Bruno Nazário e Cristiano, machucados, estão fora, enquanto Gabriel Xavier foi liberado para resolver problemas particulares.

Quando é?