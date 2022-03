Juazeirense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O Vasco enfrenta a Juazeirense nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será transmitido ao vivo no A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video, e da Fanatiz e do One Football, que mostrarão o confronto gratuitamente, com imagens, para outros países. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Vasco DATA Quarta-feira, 9 de março de 2022 LOCAL Estádio Adauto Moraes - Juazeiro, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Fonte Luminosa. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

O segundo jogo do Vasco na Copa do Brasil também terá transmissão internacional através de plataformas que são parceiras. São os casos da Fanatiz e do One Football.

🖥🌍 Se você mora fora do Brasil 🇧🇷, poderá acompanhar a partida entre @Juazeirenseba e @VascodaGama, válida pela #SegundaFase, através das minhas transmissões internacionais.



▶️ Confira as informações! #CopaIntelbrasDoBrasil

MAIS INFORMAÇÕES

Após a derrota para o Flamengo por 2 a 1 pela Taça Guanabara, o Vasco volta as atenções para a Copa do Brasil.

"Sabemos que será um jogo duro, assim como foi a nossa primeira partida e os jogos de outras equipes. Vimos muitos times das Série A e B ficarem pelo caminho, então é preciso atenção. Estamos preparados para esse desafio. Temos uma estratégia para o jogo e precisamos aplicá-la perfeitamente para sairmos com nosso objetivo, que é classificação", afirmou Zé Gabriel, em entrevista à Vasco TV.

Na primeira fase, a equipe comandada por Zé Ricardo eliminou a Ferroviária por 1 a 0, enquanto a Juazeirense deixou para trás o Grêmio Anápolis.

Ao contrário da fase anterior, não há vantagem para o time visitante. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 1 Vasco Copa do Brasil 2 de março de 2022 Flamengo 2 x 1 Vasco Campeonato Carioca 6 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Resende Campeonato Carioca 12 de março de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Vila Nova Série B 9 de abril de 2022 A definir

Juazeirense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Anápolis 0 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 2 de março de 2022 Bahia de Feira 2 x 1 Juazeirense Campeonato Baiano 6 de março de 2022

