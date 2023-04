Juan Cazares é oferecido e divide opiniões no América-MG

Meia-atacante do Independiente está disposto a voltar ao Brasil e conta com o aval do técnico Vagner Mancini para atuar no time mineiro

O meia-atacante Juan Cazares, que hoje defende as cores do Independiente, da Argentina, foi oferecido ao América-MG, como soube a GOAL. O atleta está disposto a voltar ao Brasil, onde defendeu as cores de Atlético-MG, Corinthians e Fluminense.

O nome do equatoriano de 31 anos causa divergências nos bastidores do CT Lanna Drumond. Parte do departamento de futebol acredita que ele pode dar qualidade à equipe, sobretudo pelo poder de criação. Por outro lado, há o temor de que o atleta crie problemas extracampo e cause desgaste no trabalho conduzido pelo técnico Vagner Mancini.

O treinador já trabalhou com o atleta em 2019 — eles estiveram juntos no Atlético-MG — e crê que é possível contar com Juan Cazares na atual temporada. Ele é um dos defensores da contratação do meia-atacante na próxima janela de transferências, entre 3 de julho e 2 de agosto.

Cazares tem contrato com o Independiente, da Argentina, até 31 de dezembro de 2023. O meia-atacante negociaria para rescindir o vínculo e voltar ao Brasil. A possibilidade de ficar mais perto do filho, que reside no país, é fator considerado benéfico pelo meio-campista.

O equatoriano fez dez partidas pelo time da Argentina em 2023, sendo cinco na condição de titular. No período, ele ficou em campo por 517 minutos, com uma assistência. Juan Cazares não estufou as redes adversárias na atual temporada.