Jorginho, Tonali, Pogba, Pjanic... Como a Juve está planejando um novo meio-campo

Apesar da crise do novo coronavírus, Velha Senhora pretende reforçar o setor na próxima janela

A já está planejando a temporada 2020/2021 e deve se concentrar no meio-campo, setor que pode ter tanto novas contratações quanto a saída de jogadores do atual elenco.

A pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 26 mil italianos, não vai permitir que a Velha Senhora invista muito em reforços na próxima janela de transferências.

Neste cenário, a diretoria pretende contratar pouco, mas com qualidade. E o meio-campo é a prioridade, uma vez que foi considerado a posição em que a equipe estava mais carente antes da paralisação do futebol.

Mais times

O alvo número 1 da Juve ainda é Paul Pogba, que deve deixar o ao término da temporada. A chance de o francês voltar a Turim aumentaria se uma proposta por Pjanic chegasse à Velha Senhora. O bósnio, porém, não está à venda e só sai se realmente os valores forem altos.

Mais artigos abaixo

Outro jogador que estaria nos planos da equipe italiana é Jorginho, que já trabalhou com o técnico Maurizio Sarri no e no . Até o momento, porém, não houve um contato oficial com os ingleses, e o uruguaio Rodrigo Betancur deve ter mais chances na posição.

A lista de possíveis novos meio-campistas da Juve ainda tem Sandro Tonali. O volante italiano de apenas 19 anos tem se destacado pelo Brescia e já estaria na mira de outros clubes, como o Barcelona. A Velha Senhora está atenta e pode apresentar uma proposta oficial.