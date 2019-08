Jogadores do Flamengo vivem expectativa por convocação de Tite

Pelo menos cinco atletas aguardam com ansiedade lista do treinador que será divulgada nesta sexta

O encara o neste sábado, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a cabeça de alguns jogadores do elenco estão com às atenções dividas para a convocação do técnico Tite, que acontece nesta sexta-feira(16).

Com intuito de acelerar a renovação da equipe, o treinador deve apresentar algumas novidades. Atrelado ao fato da temporada na Europa estar começando, Tite deve abrir mais oportunidades para o futebol brasileiro. Recentemente, ele e parte de sua comissão técnica estiveram acompanhando "in loco" jogos do .

Nesta quinta, durante entrevista coletiva, Bruno Henrique, vice-artilheiro do Flamengo na temporada, revelou expectativa pela lista. Pelo o que vem fazendo desde que chegou ao Flamengo, ele acredita que pode ganhar uma oportunidade.

"A expectativa é boa(de ser convocado). Fazendo uma temporada boa, a gente trabalha para conquistar grandes coisas. No Flamengo recuperei o que fiz em 2017. Amanhã Tite convoca, tenho expectativa muito grande".

O atacante Rubro-Negro quase foi chamado pelo treinador quando estava na , mas por conta de uma contusão acabou ficando de fora da equipe. Hoje é um dos principais jogadores do Flamengo e soma 15 gols nesta temporada.

Só quem fez mais gols que Bruno Henrique foi Gabigol, o jovem atacante de 22 anos vem vivendo grande fase não é de hoje. Aos 22 anos, ele lidera o ranking dos atacantes com mais gols na temporada, além disso, tem mostrado uma versão adaptável a várias situações de jogo. Ano passado, ele já tinha sido artilheiro do Brasileirão com a camisa do .

O técnico Jorge Jesus, inclusive, fez um apelo a Tite e afirmou que a Seleção precisa olhar mais para o seu camisa 9.

"Ele é melhor do que eu pensava. Ele não vai ficar muito tempo no #Flamengo. Se continuar a jogar nesse nível, futuramente um daqueles clubes na Europa que têm muito dinheiro vai contratar. Ele é um jogador que é muito inteligente".



Na zaga, Rodrigo Caio desponta como um dos favoritos. Além da idade, é um zagueiro que Tite conhece bem e gosta. Recuperou o bom futebol no Flamengo. O único fator que pode pesar contra é que está retornando agora de lesão.

Além do zagueiro, Ribeiro é outro nome que espera com ansiedade pelo anúncio. No último final de semana, contra o , dois auxiliares do treinador estiveram no Maracanã e para observar o meia.

Se alguns esperam com ansiedade uma chance de Tite, Filipe Luís, que faz parte do plantel do treinador fica como dúvida. Com a promessa de renovação e falta de ritmo do lateral que ainda não está 100% fisicamente podem abrir brecha para o treinador trazer novidades.

Em caso de convocação de algum desses atletas, o Flamengo fica desfalcado para o confronto contra o Avaí, no dia 7, na Ressacada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.