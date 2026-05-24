Mais um! Jogador do Remo é expulso por gesto obsceno contra o Athletico-PR

O atacante Jajá viveu uma tarde de extremos neste domingo (24), no duelo entre Remo e Athletico-PR, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Autor do gol que abriu o placar no Mangueirão, o camisa 37 terminou o primeiro tempo expulso após fazer um gesto obsceno em direção ao lateral Benavídez.

Jajá colocou o Remo em vantagem aos 13 minutos da etapa inicial e parecia ser o grande nome da partida. No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, a situação mudou completamente.

O lance passou despercebido inicialmente pela arbitragem, mas jogadores do Athletico-PR cercaram o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima para reclamar da atitude do atacante azulino. Após ser chamado pelo VAR, o juiz revisou as imagens e identificou o gesto obsceno feito pelo jogador do Remo na direção de Benavídez.

Diante da confirmação, Jajá recebeu cartão vermelho direto e deixou o Leão com um jogador a menos ainda antes do intervalo.

A expulsão mudou o rumo da partida. O Athletico-PR, que havia acabado de empatar o confronto, aproveitou a superioridade numérica na etapa final para buscar a virada e confirmar a vitória por 2 a 1 fora de casa.

O episódio envolvendo Jajá aumenta uma lista recente de expulsões por gestos obscenos no futebol brasileiro. Casos semelhantes aconteceram recentemente com Allan e André, ambos do Corinthians, que também receberam cartão vermelho após atitudes semelhantes em campo.

Após a partida, Benavídez comentou o ocorrido e lamentou a postura do atacante remista: "Ele fez um gesto que não tem que acontecer mais, já ficou ali nessa jogada, acabou, agora tem que pensar que tem que vir no jogo, já empatamos, foi importante isso para nós, então agora tem que voltar mais forte para vir ao jogo".

A derrota aumenta a pressão sobre o Remo na luta contra a parte de baixo da tabela, enquanto o Athletico-PR ganha confiança após uma virada construída em meio à polêmica no Mangueirão.