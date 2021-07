Jogador que faz pênalti pode ser expulso com o cartão vermelho? O que diz a regra

Lance vem levantando dúvidas entre fãs do futebol, e não foi diferente em um Internacional x Palmeiras pelo Brasileirão 2021

O Palmeiras venceu o Internacional por 2 a 1, dentro do Beira-Rio, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão 2021. Os alviverdes abriram o placar através do atacante Deyverson, enquanto os gaúchos chegaram ao empate em pênalti convertido por Edenílson. O lance que originou o penal foi um empurrão do zagueiro Kuscevic sobre Caio Vidal.

Após rever o lance no VAR, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior não apenas optou pelo penal como também deu o cartão vermelho, direto, para o defensor palmeirense. E aí que surge uma pergunta envolvendo uma das regras do futebol: um jogador pode ser expulso direto caso cometa um pênalti?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Importante relembrar que as regras do futebol estão sempre sujeitas a transformações. Se anos atrás muitos jogadores que cometiam as penalidades máximas recebiam o cartão vermelho logo de cara, quando impediam uma chance clara e manifesta de gol, isso mudou com uma regra aprovada em 2016 envolvendo o que convencionou-se chamar de “triplo castigo”: pênalti, seguido de expulsão e a consequente suspensão do atleta para o encontro seguinte.

O que diz a regra?

Quando um jogador comete uma infração contra um adversário, dentro de sua própria área de pênalti, acabando com a oportunidade manifesta de gol de um adversário e o árbitro apita o pênalti, o infrator será advertido caso a sua infração constitua uma tentativa de disputar a bola; em todas as demais circunstâncias (exemplo: agarrar, arrastar, empurrar, impedir que o adversário jogue bola e etc) o jogador infrator deverá ser expulso.

Lance que exemplifica a não expulsão

Pênalti de Jorgensen, que levou cartão amarelo, sobre Kramaric no Mundial de 2018 (Imagens: Reprodução/FifaTV)

Na Copa do Mundo de 2018, o duelo de oitavas de final entre Croácia e Dinamarca teve uma jogada que exemplificou a situação. O croata Kramaric sofreu o penal por parte de Jorgensen, mas para espanto de muitos o árbitro não expulsou o infrator dinamarquês por considerar que o atleta, ainda que tenha errado, tentou disputar a bola.

Ou seja, resumindo muito, o cartão vermelho é válido para o infrator do pênalti caso a ação seja considerada antijogo.

No finalzinho do encontro entre Inter e Palmeiras, mesmo com um a menos em campo, os palmeirenses conseguiram chegar a vitória através de um gol marcado por Danilo.