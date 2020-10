O novo futebol com o VAR: mão na bola é sempre pênalti?

Mudanças recentes nas regras da IFAB deixaram marcação de toques da mão mais confusa para arbitragem, atletas e torcedores

Uma das questões mais confusas e polêmicas, a “mão na bola” ou “bola na mão” é alvo de inúmeras discussões. Além de diversos tópicos que categorizam a infração, a regra ainda dá espaço para a interpretação dos árbitros e assistentes, que nem sempre mantém os mesmos critérios na hora de assinalar as faltas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas afinal, o que caracteriza uma falta por mão na bola? Mão na bola é sempre pênalti? Segundo as novas regras da International Board (IFAB), os seguintes casos devem ser penalizados em caso de toque com a mão:

Mais times

Braço e/ou mão distantes do corpo ou fora da linha do corpo (mesmo acidentalmente)

Ocasiões que que o jogador se projeta em direção à bola

Toques em mãos ou braços posicionados acima dos ombros

Situações em que o jogador cair com o braço e/ou mãos projetados para fora do corpo

Quando o jogador marca um gol ou cria uma chance após tocar na bola com o braço e/ou mãos (mesmo acidentalmente)

Situações em que o toque com o braço e/ou mão acontece depois de bater na cabeça ou no corpo do próprio jogador

Ocasiões em que o jogador usa parte dos braços e/ou mãos para fazer aumentar o volume do seu tronco

As novas regras foram anunciadas no último mês de abril, e já são válidas para ligas de futebol em todo mundo.

Outra mudança importante foi nos limites que definem o que pode ser considerado um toque no braço. Somente toques depois da linha inferior da axila são classificados como infração, enquanto uma bola diretamente entre o tronco e a axila não configura em um toque com a mão (veja a foto).

Mais artigos abaixo

No caso de mão na bola acidental em jogadas ofensivas, só serão penalizadas situações que resultaram em um gol direto, ou criaram uma chance clara para marcar (como um passe acidental com o braço ou um toque que enganou defensores ou o goleiro).

Na partida de domingo (11) entre e , o toque do zagueiro Juninho é um exemplo de situação de pênalti que deveria ter sido marcado, mas passou pela arbitragem. Na jogada, o defensor deixa os braços completamente distantes do corpo e a mão acima da linha do ombro. O VAR, que deveria ter acionado o árbitro para revisão do lance, também não se manifestou. O terminou vencendo o duelo por 1x0, com gol de Nenê.