Jô é o maior artilheiro do Corinthians no Brasileirão de pontos corridos; veja lista

Além de ocupar o topo da lista considerando o período desde 2003, o atacante também está no Top 5 levando em conta toda a história da Série A

Ídolo corintiano, grande craque na campanha do título brasileiro de 2017, Jô é um dos grandes xodós da Fiel. E sobram motivos para isso. O atacante, revelado nas categorias de base do clube, está em sua terceira passagem pelo Alvinegro e segue a ser decisivo.

Ao todo, Jô soma um total de 46 gols pelo em 176 partidas pelo clube. O último deles foi anotado sobre o , na estreia corintiana no Campeonato Brasileiro de 2020. E estufar as redes em duelos da Série A é a grande especialidade do centroavante.

Dentre estes 46 tentos anotados por Jô, 32 foram destinados à nossa primeira divisão nacional, quase 70% de seu total. Tal marca deixa o atacante com o posto de maior artilheiro do Corinthians no Brasileirão de pontos corridos - disputado desde 2003.

Segundo dados levantados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, a vantagem de Jô é considerável em relação aos demais que seguem a lista – incluindo grandes ídolos históricos, como Jadson e Carlos Tévez. Veja, abaixo, quais são os 10 maiores goleadores do Corinthians no Brasileirão de pontos corridos.

JOGADOR GOLS PARTIDAS Jô 32 116 Jadson 27 136 Tévez 25 38 Guerrero 23 62 Liédson 23 52 Paulinho 20 86 Elias 19 122 Vagner Love 19 59 Ronaldo 18 31 Romero 17 117

Considerando toda a história dos Campeonatos Brasileiros, o grande goleador do é Marcelinho Carioca. O “Pé de Anjo”, campeão da Série A em 1998 e 1999, estufou as redes um total de 52 vezes em 127 partidas disputadas.

Quem vem na segunda posição é Sócrates (41 gols em 59 jogos) e a lista segue com Rivellino (39 em 125 jogos), Geraldão (35 gols em 112 jogos) e Neto (33 gols em 88 jogos).

Ou seja: Jô, um dos principais ídolos que ainda defendem a camisa corintiana na atualidade, já conseguiu se colocar no Top 5 de goleadores do Timão considerando todos os Brasileirões – desde a Taça até o sistema de pontos corridos.