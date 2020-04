Jesualdo Ferreira: irmã do treinador do Santos morre em incêndio

Maria Manuela tinha 80 anos; as causas do incêndio ainda são desconhecidas

Faleceu nesta segunda-feira Maria Manuela Ferreira, de 80 anos, vítima de um incêndio na cidade de Mirandela, no norte de . Ela era irmã de Jesualdo Ferreira, treinador do .

Segundo a Rádio Terra Quente FM, o incêndio aconteceu no primeiro andar do prédio que ela morava. Os bombeiros não conseguiram conter o fogo, pois quando chegar no local o fogo já tinha tomado boa parte das instalações.

A irmã do treinador português chegou a ser resgatada com sinais vitais e foi levada para um hospital local. Porém, Maria Manuela não resistiu aos ferimentos e faleceu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas pelas autoridades portuguesas.

Jesualdo chegou ao no início do ano para comandar o Santos. Ainda não houve um pronunciamento do português sobre o assunto, mas o Santos, por meio de redes sociais, desejou "muita força" ao treinador e sua família.

Desejamos muita força ao técnico Jesualdo Ferreira e família pelo falecimento de sua irmã, Maria Manuela Ferreira, na cidade de Mirandela, em Portugal.⁣

A nação santista está com você, professor. 🖤 pic.twitter.com/9jKAohDnvh — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) April 28, 2020

O treinador, segundo o jornal A Bola, está aqui no Brasil.