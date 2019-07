James, um reforço inesperado para o Real Madrid?

Colombiano desperta interesse de Atlético de Madrid e Napoli. No entanto, ele pode seguir no Santiago Bernabéu neste mercado da bola

O mercado da bola virou um labirinto para o . Keylor Navas, que quase deixou o clube, segue firme entre as opções de Zidane. Bale, que estava muito perto da China, volta a jogar na equipe. James Rodríguez, dado como carta fora do baralho em certo momento, recebeu um recente comunicado do clube dizendo que seguirá no Santiago Bernabéu.

Depois que o recusou a opção de compra pelo atleta colombiano após duas temporadas de empréstimo, o Real Madrid pensou em fazer caixa com ele. Napoli e Atlético de Madrid apareceram na briga pelo jogador. A ideia dos madridistas era faturar 42 milhões de euros com a venda do meia-atacante.

No entanto, o clube encontra dificuldades para achar uma oferta nestes moldes. Não à toa o emporesário Jorge Mendes se irrita ao ser perguntado sobre o futuro de James:

"Você tem que perguntar ao presidente [Florentino Pérez] que está aqui ao meu lado. Eu apenas quero o melhor para o jogador e para o clube", disse ao Marca.

Diante do impasse e da ausência de uma proposta que agrade ao Real Madrid, James Rodríguez pode voltar a ficar entre os nomes do plantel comandado por Zidane.