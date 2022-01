James Rodriguez se enfurece com torcida da Colômbia: "Desgraçados de m..."

A situação da seleção colombiana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar não é boa e, consequentemente, a relação da torcida com a equipe segue o mesmo caminho. As coisas, porém, pioraram após a derrota para o Peru, quando James Rodríguez acabou falando demais em sua reação pós-jogo.

Depois de boas apresentações nas últimas edições de Copa do Mundo, a seleção da Colômbia está em sério risco de sequer se classificar para o Mundial de 2022. Ocupando apenas a sexta colocação da tabela após a disputa de 15 das 19 rodadas, os colombiano estão com dois pontos de desvantagem em relação ao Uruguai, que, neste momento, está na repescagem. Desta forma, estes últimos jogos das Eliminatórias são de extrema importância para a equipe de Reinaldo Rueda, no entanto, não estão sendo muito bem aproveitados.

Sem marcar gols na competição há cinco jogos, a Colômbia viu a pressão da torcida aumentar na derrota para o Peru, por 1 a 0, dentro de casa. Após o jogo, vaias foram direcionadas à equipe e até objetos foram jogados em campo como forma de protesto. Isso, porém, acabou gerando um grande problema para James Rodríguez, que perdeu a cabeça.

O jogador começou a gesticular em direção às arquibancadas do Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, além de pedir que a torcida se calasse. Com os ânimos exaltados, o jogador precisou ir para os vestiários acompanhado, mas, ainda no corredor, foi flagrado ainda muito irritado com as manifestações contra sua seleção.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o jogador do Al-Rayyan estressado reclamando das vaias. O vídeo viralizou já que dá para ouvir o camisa 10 falando diretamente dos torcedores com palavras de baixo calão. “Vão nos vaiar agora, a p… que os pariu. Ingratos de m…”, esbravejou o jogador indo ao vestiário.

James a hinchas: “Nos van a pitar ahora, la puta que los parió, desagradecidos de mierda” pic.twitter.com/RMOYBM9whE — GuilleCardoso (@GuilleCardoso) January 29, 2022

Com a relação estremecida com a torcida, a Colômbia volta a campo nesta terça-feira (2), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Argentina, fora de casa, em um jogo de extrema importância para o futuro colombiano na Copa do Mundo.